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Абдулкадыров вернулся в ЦСКА из "Ахмата" - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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15:04 10.06.2026 (обновлено: 16:47 10.06.2026)
Абдулкадыров вернулся в ЦСКА из "Ахмата"

Джамалутдин Абдулкадыров возвращается в ЦСКА после окончания аренды в "Ахмате"

© РИА Новости / Анна Аксенова/ПФК ЦСКА | Перейти в медиабанкДжамалутдин Абдулкадыров
Джамалутдин Абдулкадыров - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Анна Аксенова/ПФК ЦСКА
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защитник Джамалутдин Абдулкадыров возвращается в московский ЦСКА после истечения срока арендного соглашения в «Ахмате».
  • Абдулкадыров перешел в «Ахмат» на правах аренды 19 февраля и сыграл за грозненскую команду три матча.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Защитник Джамалутдин Абдулкадыров возвращается в московский ЦСКА после истечения срока арендного соглашения с "Ахматом", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба из Грозного.
Абдулкадыров перешел в "Ахмат" на правах аренды 19 февраля, подписав соглашение до конца сезона. В контракте были предусмотрены опция выкупа и условия обязательного выкупа прав на игрока. Кроме того, клубы согласовали возможность для ЦСКА выкупить 21-летнего футболиста обратно.
В составе грозненской команды Абдулкадыров сыграл три матча. Он является воспитанником ЦСКА и всего сыграл за московский коллектив 17 игр.
Также "Ахмат" по окончании аренды покинул защитник московского "Спартака" Даниил Хлусевич. Он присоединился к грозненцам в феврале и провел за команду восемь матчей. За "красно-белых" в прошедшем сезоне он провел три встречи в чемпионате и семь - в Кубке России, отметившись одним голом.
Футболисты Ахмата - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Футболист ЦСКА перешел в грозненский "Ахмат" на правах аренды
19 февраля, 16:11
 
ФутболСпортГрозныйДжамалутдин АбдулкадыровПФК ЦСКААхматКубок России по футболуСпартак МоскваДаниил Хлусевич
 
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