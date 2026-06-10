Абдулкадыров вернулся в ЦСКА из "Ахмата"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Защитник Джамалутдин Абдулкадыров возвращается в московский ЦСКА после истечения срока арендного соглашения в «Ахмате».
- Абдулкадыров перешел в «Ахмат» на правах аренды 19 февраля и сыграл за грозненскую команду три матча.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Защитник Джамалутдин Абдулкадыров возвращается в московский ЦСКА после истечения срока арендного соглашения с "Ахматом", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба из Грозного.
Абдулкадыров перешел в "Ахмат" на правах аренды 19 февраля, подписав соглашение до конца сезона. В контракте были предусмотрены опция выкупа и условия обязательного выкупа прав на игрока. Кроме того, клубы согласовали возможность для ЦСКА выкупить 21-летнего футболиста обратно.
В составе грозненской команды Абдулкадыров сыграл три матча. Он является воспитанником ЦСКА и всего сыграл за московский коллектив 17 игр.
Также "Ахмат" по окончании аренды покинул защитник московского "Спартака" Даниил Хлусевич. Он присоединился к грозненцам в феврале и провел за команду восемь матчей. За "красно-белых" в прошедшем сезоне он провел три встречи в чемпионате и семь - в Кубке России, отметившись одним голом.
Футболист ЦСКА перешел в грозненский "Ахмат" на правах аренды
19 февраля, 16:11