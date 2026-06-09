Что делать, если звонят с незнакомого номера

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Вадим Минеев. Наверное, каждый, кто пользуется мобильной связью, хоть раз получал звонок с незнакомого номера. К сожалению, на другом конце линии в таком случае вполне может оказаться мошенник, пытающийся выманить ваши деньги.

Как не попасть в лапы аферистов?

Потенциально уязвимые абоненты

На первый взгляд, "немые" звонки и следом мгновенные сбросы выглядят как случайность — ошибся человек, с кем не бывает. Но в действительности такие вызовы часто совершают преступники, чтобы выяснить, жив ли ваш номер.

Когда вы отвечаете на звонок, система фиксирует активность, а ваш контакт попадает в категорию потенциально уязвимых. После этого телефон может оказаться в одной из многочисленных баз данных, которыми пользуются кол-центры аферистов.

За этим может последовать следующий шаг — вас начнут обрабатывать психологически, пытаясь завладеть вашими финансами.

На службе у мошенников

Не стоит подшучивать над злоумышленниками. На первый взгляд может показаться, что если вы выявили афериста на линии, то тем самым выиграли время и спасли других. Но это заблуждение опасно.

© iStock.com / Milan_Jovic Телефонный мошенник © iStock.com / Milan_Jovic Телефонный мошенник

Для преступников важен абсолютно любой разговор — чем дольше вы на связи, тем больше они узнают о вас. Например, аферисты могут записывать интонации и фразы собеседника, чтобы пополнять базы голосовых данных.

Эти записи потом используют для подделки речи с помощью нейросетей. Например, голос можно сымитировать, чтобы позвонить от вашего имени родственникам или сотрудникам банка.

Месть за шутку

Современные мошеннические центры оснащены программами, которые анализируют тон речи и паузы, чтобы понять, как с вами лучше работать в будущем. Даже если вы смогли раскрыть и разыграть мошенника, он в любом случае будет иметь материал для последующей атаки на вас.

Месть афериста — настоящая опасность: он может отправить ваш номер в специальную программу, подписывающую телефон на огромное количество рассылок.

Поняв, что вас хотят обмануть, лучше просто повесить трубку.

Перезвонить или нет?

Перезванивать на незнакомые номера не стоит, поскольку это привлечет дополнительное внимание мошенников, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" оператора МТС Андрей Бийчук.

"Так вы сообщаете спамерам, что номер рабочий, и привлекаете к себе дополнительное внимание. Кроме того, номер может быть платным — с пользователя возьмут оплату за разговор", — предупредил Бийчук.

Заблокировать на уровне сети

Эксперт также порекомендовал блокировать номера, с которых звонили мошенники.

Конечно, полностью изолировать себя от подобных звонков невозможно. Но сократить риск реально: не оставляйте номер телефона без необходимости и не вводите его в онлайн-формах, если не уверены в безопасности сайта.