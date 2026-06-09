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Стоматолог назвал самые вредные для зубов продукты - РИА Новости, 09.06.2026
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12:36 09.06.2026
Стоматолог назвал самые вредные для зубов продукты

Поляков: кислые фрукты, газировка и сухофрукты могут навредить зубной эмали

© iStock.com / NikodashЖенщина на приеме у стоматолога
Женщина на приеме у стоматолога - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© iStock.com / Nikodash
Женщина на приеме у стоматолога. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кислые фрукты и ягоды, газированные напитки, сухофрукты, чипсы и маринованные овощи могут навредить зубной эмали, сообщил кандидат медицинских наук, стоматолог-хирург стоматологии "Наудент" Кирилл Поляков.
  • После употребления кислых и липких продуктов полезно выпить воды, не чистить зубы сразу, а подождать 20–30 минут, и не забывать про зубную нить.
  • По словам стоматолога, зубы портит не только сахар, поэтому важно следить за режимом питания.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Кислые фрукты и ягоды, газированные напитки, даже не содержащие сахара, а также сухофрукты, чипсы и маринованные овощи могут навредить зубной эмали, сообщил кандидат медицинских наук, стоматолог-хирург стоматологии "Наудент" Кирилл Поляков.
"Сухофрукты - липкая сладкая масса, которая застревает между зубами. Кислые фрукты и ягоды: если их есть часто и понемногу, кислота размягчает эмаль. Газированные напитки даже без сахара меняют среду во рту и ослабляют эмаль. Чипсы и крекеры превращаются в крахмалистую массу, забивающуюся между зубами. Маринованные овощи и кислые соусы могут усиливать чувствительность зубов", - сказал Поляков "Ленте.ру".
По словам стоматолога, после употребления кислых и липких продуктов полезно выпить воды, не чистить зубы сразу, а подождать 20-30 минут, и не забывать про зубную нить.
Как добавил Поляков, зубы портит не только сахар, поэтому важно смотреть на режим питания.
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