Женщина на приеме у стоматолога. Архивное фото

Женщина на приеме у стоматолога

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Краткий пересказ от РИА ИИ Кислые фрукты и ягоды, газированные напитки, сухофрукты, чипсы и маринованные овощи могут навредить зубной эмали, сообщил кандидат медицинских наук, стоматолог-хирург стоматологии "Наудент" Кирилл Поляков.

После употребления кислых и липких продуктов полезно выпить воды, не чистить зубы сразу, а подождать 20–30 минут, и не забывать про зубную нить.

По словам стоматолога, зубы портит не только сахар, поэтому важно следить за режимом питания.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Кислые фрукты и ягоды, газированные напитки, даже не содержащие сахара, а также сухофрукты, чипсы и маринованные овощи могут навредить зубной эмали, сообщил кандидат медицинских наук, стоматолог-хирург стоматологии "Наудент" Кирилл Поляков.

"Ленте.ру". "Сухофрукты - липкая сладкая масса, которая застревает между зубами. Кислые фрукты и ягоды: если их есть часто и понемногу, кислота размягчает эмаль. Газированные напитки даже без сахара меняют среду во рту и ослабляют эмаль. Чипсы и крекеры превращаются в крахмалистую массу, забивающуюся между зубами. Маринованные овощи и кислые соусы могут усиливать чувствительность зубов", - сказал Поляков

По словам стоматолога, после употребления кислых и липких продуктов полезно выпить воды, не чистить зубы сразу, а подождать 20-30 минут, и не забывать про зубную нить.