Число жертв землетрясения на Филиппинах достигло 37

"Число жертв в результате землетрясения у (берегов - ред.) Минданао сейчас составляет 37 человек", - говорится в сообщении портала.

По данным портала, в общей сложности в результате землетрясения 456 человек получили ранения, еще четверо числятся пропавшими без вести.