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Число жертв землетрясения на Филиппинах достигло 37 - РИА Новости, 09.06.2026
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04:27 09.06.2026 (обновлено: 04:45 09.06.2026)
Число жертв землетрясения на Филиппинах достигло 37

Число жертв землетрясения на Филиппинах выросло до 37 человек

© REUTERS / EDWIN ESPEJOПоследствия землетрясения на Филиппинах
Последствия землетрясения на Филиппинах - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© REUTERS / EDWIN ESPEJO
Последствия землетрясения на Филиппинах. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По меньшей мере 37 человек погибли в результате землетрясения на Филиппинах.
  • Также 456 человек получили ранения, еще четверо числятся пропавшими без вести.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. По меньшей мере 37 человек погибли в результате недавнего землетрясения на Филиппинах, сообщает портал GMA.
Сильное землетрясение магнитудой 7,8 произошло в понедельник в 7.38 (2.38 мск) у берегов острова Минданао на Филиппинах. Агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти в понедельник передало, что число погибших в результате землетрясения возросло до 32.
"Число жертв в результате землетрясения у (берегов - ред.) Минданао сейчас составляет 37 человек", - говорится в сообщении портала.
По данным портала, в общей сложности в результате землетрясения 456 человек получили ранения, еще четверо числятся пропавшими без вести.
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