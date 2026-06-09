США ответили на наглое требование Зеленского

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"Написав США, я хотел сделать все, чтобы хоть немного сместить их внимание с Ближнего Востока на ситуацию в Украине. Я не могу поделиться с вами всеми подробностями, но моему государству требуется очень значительное количество противоракетных средств. Я получил результат, но не могу поделиться сейчас тем, каким он был", — сказал он.