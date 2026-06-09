США ответили на наглое требование Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский заявил, что получил ответ от США на свою просьбу передать ракеты для систем ПВО.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский во время визита в Таллинн заявил, что получил ответ от США на свою просьбу передать ракеты для систем ПВО.
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"Написав США, я хотел сделать все, чтобы хоть немного сместить их внимание с Ближнего Востока на ситуацию в Украине. Я не могу поделиться с вами всеми подробностями, но моему государству требуется очень значительное количество противоракетных средств. Я получил результат, но не могу поделиться сейчас тем, каким он был", — сказал он.
В конце мая Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Позднее глава киевского режима сообщил, что ни Конгресс США, ни Белый дом не ответили на письмо.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.