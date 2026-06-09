Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Таллинне

Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Таллинне

© REUTERS / Ints Kalnins Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Таллинне

Краткий пересказ от РИА ИИ Европа должна участвовать в переговорах с Россией, заявил Владимир Зеленский на саммите "Северо-Балтийской восьмерки", выступление транслировалось на официальном YouTube-канале его офиса.

При этом глава киевского режима считает, что Европа не может быть просто посредником в переговорах из-за своей позиции.

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Европа должна участвовать в переговорах с Россией, заявил Владимир Зеленский на саммите "Северо-Балтийской восьмерки", выступление транслировалось на официальном YouTube-канале его офиса.

"Европа должна быть во время любых переговоров. Европа не может быть просто посредником, потому что Европа на нашей стороне", — сказал глава киевского режима.

По мнению Зеленского, европейские страны не могут быть посредниками, потому что им пришлось бы занять нейтральную позицию, в том числе при принятии решений об антироссийских ограничениях.

В последнее время в Евросоюзе все чаще призывают возобновить диалог с Москвой , развернулась дискуссия о том, кто мог бы выступать посредником. Путин выражал мнение, что лично для него в этой роли был бы предпочтительнее Шредер.