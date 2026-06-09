Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европа должна участвовать в переговорах с Россией, заявил Владимир Зеленский на саммите "Северо-Балтийской восьмерки", выступление транслировалось на официальном YouTube-канале его офиса.
- При этом глава киевского режима считает, что Европа не может быть просто посредником в переговорах из-за своей позиции.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Европа должна участвовать в переговорах с Россией, заявил Владимир Зеленский на саммите "Северо-Балтийской восьмерки", выступление транслировалось на официальном YouTube-канале его офиса.
"Европа должна быть во время любых переговоров. Европа не может быть просто посредником, потому что Европа на нашей стороне", — сказал глава киевского режима.
По мнению Зеленского, европейские страны не могут быть посредниками, потому что им пришлось бы занять нейтральную позицию, в том числе при принятии решений об антироссийских ограничениях.
В последнее время в Евросоюзе все чаще призывают возобновить диалог с Москвой, развернулась дискуссия о том, кто мог бы выступать посредником. Путин выражал мнение, что лично для него в этой роли был бы предпочтительнее Шредер.
Тем не менее он оставлял выбор за самими европейцами, однако, по его словам, это должен быть лидер, которому они доверяют. Кроме того, глава государства подчеркивал, что это не может быть деятель, известный антироссийскими высказываниями. Он также не раз напоминал, что именно Европа, а не Россия отказалась от диалога.