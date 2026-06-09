На Западе ужаснулись произошедшему на встрече Зеленского с лидерами ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен раскритиковал усилия ЕС по организации мирных переговоров между Россией и Украиной после поездки Владимира Зеленского в Лондон.
- По мнению Диесена, европейские лидеры стремятся затянуть войну и вовлечь США в более активное участие, создавая нарратив о том, что европейцы и Зеленский хотят переговоров, а Россия — нет.
- Профессор отметил, что прекращение огня может быть использовано для перевооружения и перегруппировки, а размещение иностранных войск подрывает нейтралитет.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети Х раскритиковал усилия ЕС для мирных переговоров России и Украины после поездки Владимира Зеленского в Лондон.
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"Цель европейских лидеров — затянуть войну и вовлечь США в более непосредственную игру. С этой целью создается нарратив, согласно которому европейцы и Зеленский хотят переговоров, а Россия — нет. Россия с 2014 года ясно дала понять, что восстановление нейтралитета Украины путем прекращения экспансионизма НАТО является необходимым условием для прекращения конфликта", — написал он.
Диесен также отметил, что прекращение огня может быть использовано для перевооружения и перегруппировки, а размещение иностранных войск подрывает нейтралитет.
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"Цель состоит в том, чтобы продолжать войну, но при этом управлять информационным потоком после более чем четырех лет бойкота дипломатии. Ожидайте множество заголовков о том, как европейские лидеры стремятся к миру, но встречают сопротивление якобы со стороны Москвы", — резюмировал профессор.
В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры на Даунинг-стрит. В совместном заявлении по итогам переговоров лидеров стран в Лондоне говорится о намерении совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Украины.
Лидеры также обсудили расширение долгосрочного промышленного сотрудничества с Украиной для укрепления обороны Европы и поддержали предложение о проведении прямого диалога между Украиной и Россией — при активном участии США и Европы. Помимо этого, в заявлении упоминается остановка конфликта по линии фронта как отправной точки на переговорах.