«

"Цель состоит в том, чтобы продолжать войну, но при этом управлять информационным потоком после более чем четырех лет бойкота дипломатии. Ожидайте множество заголовков о том, как европейские лидеры стремятся к миру, но встречают сопротивление якобы со стороны Москвы", — резюмировал профессор.