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Зеленский сделал внезапное заявление об окончании конфликта - РИА Новости, 09.06.2026
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14:47 09.06.2026 (обновлено: 21:42 09.06.2026)
Зеленский сделал внезапное заявление об окончании конфликта

Зеленский: это лето может стать решающим в конфликте на Украине

© REUTERS / Christine OlssonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© REUTERS / Christine Olsson
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский заявил, что ближайшие месяцы, особенно июнь и июль, могут стать решающими в конфликте на Украине.
  • Он добавил, что сейчас важно подготовиться к переговорам и решениям, ожидаемым от саммитов Евросоюза, стран G7 и НАТО.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Ближайшие месяцы могут стать решающими в конфликте на Украине, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом.
"Июнь и июль в этом году могут определить очень многое", — сказал он, не уточнив, что именно имеет в виду.
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Зеленский добавил, что сейчас важно подготовиться к переговорам и решениям, ожидаемым от саммитов Евросоюза, стран G7 и НАТО.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в апреле заявлял, что специальная военная операция будет продолжаться, пока глава киевского режима не наберется смелости для заключения соглашения с Россией. Он отмечал, что Москва хочет не перемирия, а прочного и устойчивого мира.
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