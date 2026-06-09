Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский заявил, что ближайшие месяцы, особенно июнь и июль, могут стать решающими в конфликте на Украине.
- Он добавил, что сейчас важно подготовиться к переговорам и решениям, ожидаемым от саммитов Евросоюза, стран G7 и НАТО.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Ближайшие месяцы могут стать решающими в конфликте на Украине, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом.
"Июнь и июль в этом году могут определить очень многое", — сказал он, не уточнив, что именно имеет в виду.
Зеленский добавил, что сейчас важно подготовиться к переговорам и решениям, ожидаемым от саммитов Евросоюза, стран G7 и НАТО.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в апреле заявлял, что специальная военная операция будет продолжаться, пока глава киевского режима не наберется смелости для заключения соглашения с Россией. Он отмечал, что Москва хочет не перемирия, а прочного и устойчивого мира.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в апреле заявлял, что специальная военная операция будет продолжаться, пока глава киевского режима не наберется смелости для заключения соглашения с Россией. Он отмечал, что Москва хочет не перемирия, а прочного и устойчивого мира.