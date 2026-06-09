Зеленский сделал внезапное заявление об окончании конфликта

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Ближайшие месяцы могут стать решающими в конфликте на Украине, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом.

"Июнь и июль в этом году могут определить очень многое", — сказал он, не уточнив, что именно имеет в виду.