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"Большие уступки". На Западе раскрыли трюк Зеленского с письмом Путину - РИА Новости, 09.06.2026
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00:52 09.06.2026 (обновлено: 00:53 09.06.2026)
"Большие уступки". На Западе раскрыли трюк Зеленского с письмом Путину

BZ: Зеленский, предлагая Путину переговоры, не рассчитывает на встречу

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский настаивал на встрече с Владимиром Путиным, чтобы, в случае отказа российского лидера, обвинить Москву в уклонении от переговоров, пишет Berliner Zeitung.
  • Переговоры для России имели бы смысл, если бы Украина приняла ее условия, отмечают авторы материала.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский в своем письме настаивал на встрече с президентом России Владимиром Путиным, чтобы иметь возможность обвинить Москву в отказе от переговоров, пишет Berliner Zeitung.
"На самом ли деле неоднократные требования Зеленского о прямой встрече (с Путиным. — Прим. ред.) направлены на переговоры? <…> Одно из возможных объяснений заключается в том, что Киев надеется не столько на реальную встречу, сколько на то, чтобы обвинять Кремль в отсутствии мирных переговоров. Если Путин откажется встречаться, украинское руководство сможет утверждать, что Москва блокирует мирный процесс", — говорится в публикации.
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При этом издание отмечает, что переговоры для России имели бы смысл лишь в том случае, если бы Украина решила принять ее условия.
"Любой, кто предполагает, что Москве в ближайшие месяцы придется пойти на большие уступки, <…> упускает из виду последние события на фронте. Россия продолжает держать инициативу и постепенно берет под контроль территории, особенно в Донбассе. На этом фоне предположение, что Кремль радикально изменит свою позицию исключительно под давлением Запада, кажется сомнительным", — поясняют авторы материала.
В четверг на сайте главы киевского режима появилось обращение к президенту России Владимиру Путину. Зеленский выступил с резкой критикой в адрес российского лидера, но в конце предложил начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории.
Владимир Путин, комментируя это письмо на пленарном заседании ПМЭФ, отметил хамский тон главы киевского режима и пояснил, что контакты на высшем уровне, на которых настаивает Зеленский, допустимы только после достижения договоренностей, которые должны выработать профильные специалисты. Сейчас же во встрече нет смысла, подчеркнул глава государства.
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