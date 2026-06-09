Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский настаивал на встрече с Владимиром Путиным, чтобы, в случае отказа российского лидера, обвинить Москву в уклонении от переговоров, пишет Berliner Zeitung.
- Переговоры для России имели бы смысл, если бы Украина приняла ее условия, отмечают авторы материала.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский в своем письме настаивал на встрече с президентом России Владимиром Путиным, чтобы иметь возможность обвинить Москву в отказе от переговоров, пишет Berliner Zeitung.
"На самом ли деле неоднократные требования Зеленского о прямой встрече (с Путиным. — Прим. ред.) направлены на переговоры? <…> Одно из возможных объяснений заключается в том, что Киев надеется не столько на реальную встречу, сколько на то, чтобы обвинять Кремль в отсутствии мирных переговоров. Если Путин откажется встречаться, украинское руководство сможет утверждать, что Москва блокирует мирный процесс", — говорится в публикации.
"Любой, кто предполагает, что Москве в ближайшие месяцы придется пойти на большие уступки, <…> упускает из виду последние события на фронте. Россия продолжает держать инициативу и постепенно берет под контроль территории, особенно в Донбассе. На этом фоне предположение, что Кремль радикально изменит свою позицию исключительно под давлением Запада, кажется сомнительным", — поясняют авторы материала.
В четверг на сайте главы киевского режима появилось обращение к президенту России Владимиру Путину. Зеленский выступил с резкой критикой в адрес российского лидера, но в конце предложил начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории.
Владимир Путин, комментируя это письмо на пленарном заседании ПМЭФ, отметил хамский тон главы киевского режима и пояснил, что контакты на высшем уровне, на которых настаивает Зеленский, допустимы только после достижения договоренностей, которые должны выработать профильные специалисты. Сейчас же во встрече нет смысла, подчеркнул глава государства.