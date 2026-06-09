В четверг на сайте главы киевского режима появилось обращение к президенту России Владимиру Путину. Зеленский выступил с резкой критикой в адрес российского лидера, но в конце предложил начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории.

Владимир Путин, комментируя это письмо на пленарном заседании ПМЭФ, отметил хамский тон главы киевского режима и пояснил, что контакты на высшем уровне, на которых настаивает Зеленский, допустимы только после достижения договоренностей, которые должны выработать профильные специалисты. Сейчас же во встрече нет смысла, подчеркнул глава государства.