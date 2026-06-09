Врач рассказала, какие заболевания могут обостриться в жару

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный врач городской поликлиники №220 столичного департамента здравоохранения Анна Косенкова сообщила, что в жару людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и бронхиальной астмой нужно быть внимательными к своему здоровью из-за риска обострения.
- В группе риска находятся люди с сахарным диабетом, ожирением, хронической обструктивной болезнью легких, бронхиальной астмой, онкологическими и другими тяжелыми патологиями, а также те, кто принимает некоторые лекарства, например диуретики.
- Пожилым людям, детям до трех лет, беременным женщинам и пациентам с гипертонической болезнью, ишемической болезнью, нарушениями ритма сердца следует проявить особую осторожность.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и бронхиальной астмой нужно быть внимательными к своему здоровью из-за риска обострения в период жаркой погоды, сообщила РИА Новости главный врач городской поликлиники №220 столичного департамента здравоохранения Анна Косенкова.
Сильная жара пришла в Москву. По прогнозам синоптиков, она продержится в столице практически всю неделю.
"В жару повышается риск инфарктов, инсультов, приступов стенокардии и тромбозов, возможно обострение бронхиальной астмы, возрастает нагрузка на почки, не исключены тепловой удар и потеря сознания. Если человек чувствует какие-то нехарактерные для него неприятные ощущения, то желательно обратиться к специалисту. Тем более, что в столичных поликлиниках сейчас внедрены сервисы Умного приема, которые при помощи искусственного интеллекта помогают выявить проблемы с сердечно-сосудистой системой на ранней стадии", - добавила врач.
По ее словам, в группе риска находятся люди с сахарным диабетом, ожирением, хронической обструктивной болезнью легких, бронхиальной астмой, онкологическими и другими тяжелыми патологиями, а также те, кто принимает некоторые лекарства, например диуретики.
"Особую осторожность следует проявить пожилым людям, детям до трех лет, беременным женщинам, а также пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями — гипертонической болезнью, ишемической болезнью, нарушениями ритма сердца", - рассказала Косенкова.