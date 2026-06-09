Врач рассказала, какие заболевания могут обостриться в жару

"В жару повышается риск инфарктов, инсультов, приступов стенокардии и тромбозов, возможно обострение бронхиальной астмы, возрастает нагрузка на почки, не исключены тепловой удар и потеря сознания. Если человек чувствует какие-то нехарактерные для него неприятные ощущения, то желательно обратиться к специалисту. Тем более, что в столичных поликлиниках сейчас внедрены сервисы Умного приема, которые при помощи искусственного интеллекта помогают выявить проблемы с сердечно-сосудистой системой на ранней стадии", - добавила врач.