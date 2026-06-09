В России снизилась заболеваемость по 13 болезням

Краткий пересказ от РИА ИИ В РФ в 2025 году отмечается значительное снижение заболеваемости по 13 болезням различной природы.

Наиболее выраженное снижение в 2025 году наблюдалось по гепатиту В — в 3,1 раза, дизентерии — в 2,3 раза, гонококковой инфекции — в 2,4 раза и другим заболеваниям.

Случаи ВИЧ-инфекции в 2025 году снизились на 13,4 % по сравнению с 2024 годом и на 40 % по сравнению со среднемноголетним уровнем.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Значительное снижение заболеваемости в РФ, согласно данным 2025 года, отмечается по 13 болезням различной природы, следует из данных Роспотребнадзора, с которыми ознакомилось РИА Новости.

По сведениям ведомства, по сравнению со среднемноголетними уровнями заболеваемости за 2013-2019 годы и за 2022-2024 годы, наиболее выраженное снижение в 2025 году наблюдалось по гепатиту В - в 3,1 раза, дизентерии - в 2,3 раза, гонококковой инфекции - в 2,4 раза, менингиту - в 2,7 раза, туляремии - в 2,7 раза, псевдотуберкулезу - в 2,5 раза, лептоспирозу - в 1,8 раза, астраханской пятнистой лихорадке - в два раза.

По информации Роспотребнадзора , в 2025 году произошло также снижение заболеваемости коклюшем: зарегистрировано 7 288 случаев, показатель составил 4,99 на 100 тысяч населения, что в 4,5 раз ниже уровня заболеваемости 2024 года.

Исходя из данных ведомства, в последние годы наблюдается снижение регистрируемых случаев ВИЧ-инфекции: в 2025 году показатель заболеваемости снизился на 13,4% по сравнению с 2024 годом и на 40% по сравнению со среднемноголетним уровнем.