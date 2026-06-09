Рейтинг@Mail.ru
В России снизилась заболеваемость по 13 болезням - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:22 09.06.2026
В России снизилась заболеваемость по 13 болезням

В России снизилась заболеваемость гепатитом В, коклюшем и ВИЧ-инфекцией

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПробирки с кровью пациентов в лаборатории по исследованию биохимического анализа крови
Пробирки с кровью пациентов в лаборатории по исследованию биохимического анализа крови - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Пробирки с кровью пациентов в лаборатории по исследованию биохимического анализа крови. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В РФ в 2025 году отмечается значительное снижение заболеваемости по 13 болезням различной природы.
  • Наиболее выраженное снижение в 2025 году наблюдалось по гепатиту В — в 3,1 раза, дизентерии — в 2,3 раза, гонококковой инфекции — в 2,4 раза и другим заболеваниям.
  • Случаи ВИЧ-инфекции в 2025 году снизились на 13,4 % по сравнению с 2024 годом и на 40 % по сравнению со среднемноголетним уровнем.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Значительное снижение заболеваемости в РФ, согласно данным 2025 года, отмечается по 13 болезням различной природы, следует из данных Роспотребнадзора, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По сведениям ведомства, по сравнению со среднемноголетними уровнями заболеваемости за 2013-2019 годы и за 2022-2024 годы, наиболее выраженное снижение в 2025 году наблюдалось по гепатиту В - в 3,1 раза, дизентерии - в 2,3 раза, гонококковой инфекции - в 2,4 раза, менингиту - в 2,7 раза, туляремии - в 2,7 раза, псевдотуберкулезу - в 2,5 раза, лептоспирозу - в 1,8 раза, астраханской пятнистой лихорадке - в два раза.
Пробирки с кровью - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Заболеваемость ВИЧ в России снизилась вдвое с 2016 года
3 июня, 11:34
По информации Роспотребнадзора, в 2025 году произошло также снижение заболеваемости коклюшем: зарегистрировано 7 288 случаев, показатель составил 4,99 на 100 тысяч населения, что в 4,5 раз ниже уровня заболеваемости 2024 года.
Исходя из данных ведомства, в последние годы наблюдается снижение регистрируемых случаев ВИЧ-инфекции: в 2025 году показатель заболеваемости снизился на 13,4% по сравнению с 2024 годом и на 40% по сравнению со среднемноголетним уровнем.
Кроме того, значительно снизилось число случаев различных лихорадок - в 1,5 раза, в том числе заболеваемость крымской геморрагической лихорадкой сократилась в два раза, распространенность острых кишечных инфекций, вызванных бактериями иерсиниями энтероколитика, - в 2,4 раза, зафиксировано снижение и среди впервые выявленных активных форм туберкулеза - в 1,9 раза, подчеркнул Роспотребнадзор.
Ребенок на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Дыхание как диагноз. В России создан прибор, улавливающий "химию" болезней
16 апреля, 10:00
 
Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала