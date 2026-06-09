Врач назвала правильный завтрак перед экзаменом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Творог и продукты, содержащие сложные углеводы, белки и жиры (например, овсяная или гречневая каша с яйцом, тост из цельнозернового хлеба с авокадо и кусочком красной рыбы), обеспечивают долгое чувство насыщения и помогают не отвлекаться на голод во время экзамена, рассказала врач Марина Комолова.
- Эксперт рассказала, что горький шоколад помогает избежать резких скачков сахара в крови и стимулирует нервную систему.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Горький шоколад и творог помогают не отвлекаться на голод во время экзамена и избежать резких скачков сахара, рассказала врач-эксперт цифровой клиники страхового дома ВСК Марина Комолова.
"Главный враг на аттестации - резкие скачки сахара в крови. Горький шоколад дает быстрый эффект, двух-трех долек достаточно для легкой стимуляции нервной системы. Лучший вариант для сытости - творог, он богат казеином, который усваивается медленно", - сказала Комолова NEWS.ru.
По словам врача, сложные углеводы расщепляются медленно, обеспечивая мозг стабильной энергией, а белки и жиры дают долгое чувство насыщения. Овсяная или гречневая каша с яйцом, а также тост из цельнозернового хлеба с авокадо и кусочком красной рыбы помогут закрыть вопрос голода на четыре часа, добавила Комолова.
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