Врач назвала правильный завтрак перед экзаменом

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Горький шоколад и творог помогают не отвлекаться на голод во время экзамена и избежать резких скачков сахара, рассказала врач-эксперт цифровой клиники страхового дома ВСК Марина Комолова.

По словам врача, сложные углеводы расщепляются медленно, обеспечивая мозг стабильной энергией, а белки и жиры дают долгое чувство насыщения. Овсяная или гречневая каша с яйцом, а также тост из цельнозернового хлеба с авокадо и кусочком красной рыбы помогут закрыть вопрос голода на четыре часа, добавила Комолова.