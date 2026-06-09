Рейтинг@Mail.ru
Врач назвала правильный завтрак перед экзаменом - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 09.06.2026
Врач назвала правильный завтрак перед экзаменом

Врач Комолова посоветовала есть горький шоколад и творог перед экзаменами

© iStock.com / Arx0ntЗавтрак
Завтрак - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© iStock.com / Arx0nt
Завтрак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Творог и продукты, содержащие сложные углеводы, белки и жиры (например, овсяная или гречневая каша с яйцом, тост из цельнозернового хлеба с авокадо и кусочком красной рыбы), обеспечивают долгое чувство насыщения и помогают не отвлекаться на голод во время экзамена, рассказала врач Марина Комолова.
  • Эксперт рассказала, что горький шоколад помогает избежать резких скачков сахара в крови и стимулирует нервную систему.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Горький шоколад и творог помогают не отвлекаться на голод во время экзамена и избежать резких скачков сахара, рассказала врач-эксперт цифровой клиники страхового дома ВСК Марина Комолова.
"Главный враг на аттестации - резкие скачки сахара в крови. Горький шоколад дает быстрый эффект, двух-трех долек достаточно для легкой стимуляции нервной системы. Лучший вариант для сытости - творог, он богат казеином, который усваивается медленно", - сказала Комолова NEWS.ru.
По словам врача, сложные углеводы расщепляются медленно, обеспечивая мозг стабильной энергией, а белки и жиры дают долгое чувство насыщения. Овсяная или гречневая каша с яйцом, а также тост из цельнозернового хлеба с авокадо и кусочком красной рыбы помогут закрыть вопрос голода на четыре часа, добавила Комолова.
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Врач рассказал, как питаться перед экзаменами
26 мая, 03:36
 
Здоровье - ОбществоПитание
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала