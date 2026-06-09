Глава Моспрома рассказал, как спасли от банкротства лифтостроительный завод

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Правительство Москвы спасло от банкротства Карачаровский механический завод в 2024 году и сейчас активно внедряет промышленных роботов в его работу, сообщил в интервью РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

"Карачаровский механический завод активно занимается роботизацией. В 2024 году мы такой завод правительством Москвы спасли от банкротства и сейчас активно развиваем, в том числе роботизируем. Из восьми производственных участков мы постараемся к концу года роботизировать все эти восемь участков и обеспечить рост производительности труда", - рассказал Гарбузов.

По его словам, благодаря нововведениям численность персонала не будет сокращена, но сотрудники пройдут дополнительное обучение и получат новую квалификацию, новые знания и умения управлять этими роботами, за счет чего будет повышаться и уровень производительности труда, и уровень оплаты труда.

"Роботы точно могут кого-то заменить, и, наверняка, заменят часть специальностей. Мы этого не боимся, просто потому, что это нормальные технологические переделы развития новых производств. Сегодня уже более 30 столичных компаний создают современные роботизированные системы", - добавил собеседник агентства.