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Глава Моспрома рассказал, как спасли от банкротства лифтостроительный завод - РИА Новости, 09.06.2026
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10:34 09.06.2026
Глава Моспрома рассказал, как спасли от банкротства лифтостроительный завод

Анатолий Гарбузов рассказал, как столичный КМЗ спасли от банкротства

© РИА НовостиАнатолий Гарбузов, министр правительства Москвы; руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Анатолий Гарбузов, министр правительства Москвы; руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости
Анатолий Гарбузов, министр правительства Москвы; руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Правительство Москвы спасло от банкротства Карачаровский механический завод в 2024 году и сейчас активно внедряет промышленных роботов в его работу, сообщил в интервью РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.
"Карачаровский механический завод активно занимается роботизацией. В 2024 году мы такой завод правительством Москвы спасли от банкротства и сейчас активно развиваем, в том числе роботизируем. Из восьми производственных участков мы постараемся к концу года роботизировать все эти восемь участков и обеспечить рост производительности труда", - рассказал Гарбузов.
По его словам, благодаря нововведениям численность персонала не будет сокращена, но сотрудники пройдут дополнительное обучение и получат новую квалификацию, новые знания и умения управлять этими роботами, за счет чего будет повышаться и уровень производительности труда, и уровень оплаты труда.
"Роботы точно могут кого-то заменить, и, наверняка, заменят часть специальностей. Мы этого не боимся, просто потому, что это нормальные технологические переделы развития новых производств. Сегодня уже более 30 столичных компаний создают современные роботизированные системы", - добавил собеседник агентства.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.
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