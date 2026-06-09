Защита обжаловала приговор главе "Мелбета" Ляпустину

Краткий пересказ от РИА ИИ Главу букмекерской конторы «Мелбет» Игоря Ляпустина приговорили к восьми годам колонии со штрафом в 800 тысяч рублей.

У Ляпустина конфисковали имущество на 4,5 миллиарда рублей, также был удовлетворен гражданский иск потерпевшего на шесть миллиардов рублей.

Защита подала апелляционную жалобу на приговор, так как не согласна с ним.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Защита подала апелляционную жалобу на приговор главе букмекерской конторы "Мелбет" Игорю Ляпустину, осужденному на восемь лет колонии по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Цаплин.

Суд в апреле приговорил Ляпустина к восьми годам колонии со штрафом в 800 тысяч рублей, он был взят под стражу в зале суда. Кроме того, у него конфисковали имущество на 4,5 миллиарда рублей, суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшего - бывшего владельца конторы Александра Градуленко - на шесть миллиардов рублей. Ляпустин, по версии следствия, похитил 699 миллионов рублей у Градуленко.

"Мы не согласны с вынесенным приговором и обжаловали его", - сказал адвокат в беседе с агентством.