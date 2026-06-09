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Защита обжаловала приговор главе "Мелбета" Ляпустину - РИА Новости, 09.06.2026
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04:11 09.06.2026
Защита обжаловала приговор главе "Мелбета" Ляпустину

Защита обжаловала приговор Игоря Ляпустина, осужденного за мошенничество

© Суды общей юрисдикции города МосквыИгорь Ляпустин в суде
Игорь Ляпустин в суде - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Суды общей юрисдикции города Москвы
Игорь Ляпустин в суде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главу букмекерской конторы «Мелбет» Игоря Ляпустина приговорили к восьми годам колонии со штрафом в 800 тысяч рублей.
  • У Ляпустина конфисковали имущество на 4,5 миллиарда рублей, также был удовлетворен гражданский иск потерпевшего на шесть миллиардов рублей.
  • Защита подала апелляционную жалобу на приговор, так как не согласна с ним.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Защита подала апелляционную жалобу на приговор главе букмекерской конторы "Мелбет" Игорю Ляпустину, осужденному на восемь лет колонии по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Цаплин.
Суд в апреле приговорил Ляпустина к восьми годам колонии со штрафом в 800 тысяч рублей, он был взят под стражу в зале суда. Кроме того, у него конфисковали имущество на 4,5 миллиарда рублей, суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшего - бывшего владельца конторы Александра Градуленко - на шесть миллиардов рублей. Ляпустин, по версии следствия, похитил 699 миллионов рублей у Градуленко.
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"Мы не согласны с вынесенным приговором и обжаловали его", - сказал адвокат в беседе с агентством.
Цаплин также рассказал, что на сегодняшний день Ляпустин продолжает оставаться в статусе главы букмекерской конторы "Мелбет". В случае, если апелляция оставит приговор без изменения, спустя время Ляпустин покинет этот пост, поскольку гражданам с судимостью запрещено заниматься игорным бизнесом, добавил Цаплин.
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