Медведев рассказал о законопроектах, внесенных ЕР в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фракция «Единой России» в 2025 году внесла в Госдуму 248 законодательных инициатив.
- Инициативы направлены на реализацию народной программы.
- Медведев подчеркнул, что законодательные инициативы исходят от людей и затрагивают широкие круги населения России.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Фракция "Единой России" в 2025 году внесла в Госдуму 248 законодательных инициатив, нацеленных на реализацию народной программы, сообщил председатель партии, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
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"Только за прошлый год наша парламентская фракция внесла в Государственную думу 248 законодательных инициатив, нацеленных на реализацию народной программы. Это важный и хороший результат, хочу поблагодарить всех, кто этим занимался", — сказал Медведев на пленарном заседании итогового отчетно-программного форума "Есть результат!".
Он подчеркнул, что инициативы идут от людей и затрагивают широкие круги населения России.
"Все эти виды работ были синхронизированы с правительственными программами, и самое главное, что даже в условиях очень непростой ситуации с финансами обеспечены и денежными, и организационными ресурсами настолько, насколько это было возможно", — добавил Медведев.
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11 февраля, 20:52