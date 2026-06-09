Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал о законопроектах, внесенных ЕР в Госдуму - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 09.06.2026 (обновлено: 17:43 09.06.2026)
Медведев рассказал о законопроектах, внесенных ЕР в Госдуму

Медведев: ЕР внесла в ГД 248 законопроектов для реализации народной программы

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фракция «Единой России» в 2025 году внесла в Госдуму 248 законодательных инициатив.
  • Инициативы направлены на реализацию народной программы.
  • Медведев подчеркнул, что законодательные инициативы исходят от людей и затрагивают широкие круги населения России.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Фракция "Единой России" в 2025 году внесла в Госдуму 248 законодательных инициатив, нацеленных на реализацию народной программы, сообщил председатель партии, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«

"Только за прошлый год наша парламентская фракция внесла в Государственную думу 248 законодательных инициатив, нацеленных на реализацию народной программы. Это важный и хороший результат, хочу поблагодарить всех, кто этим занимался", — сказал Медведев на пленарном заседании итогового отчетно-программного форума "Есть результат!".

Он подчеркнул, что инициативы идут от людей и затрагивают широкие круги населения России.
"Все эти виды работ были синхронизированы с правительственными программами, и самое главное, что даже в условиях очень непростой ситуации с финансами обеспечены и денежными, и организационными ресурсами настолько, насколько это было возможно", — добавил Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с экспертным советом партии по подготовке народной программы к выборам в Государственную Думу РФ 2026 года - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Медведев призвал не относиться к претензиям россиян как к частным
11 февраля, 20:52
 
РоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала