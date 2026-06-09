Медведев рассказал о законопроектах, внесенных ЕР в Госдуму

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"Только за прошлый год наша парламентская фракция внесла в Государственную думу 248 законодательных инициатив, нацеленных на реализацию народной программы. Это важный и хороший результат, хочу поблагодарить всех, кто этим занимался", — сказал Медведев на пленарном заседании итогового отчетно-программного форума "Есть результат!".