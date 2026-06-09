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В Госдуме рассчитывают начать рассмотрение проекта об ИИ до конца года - РИА Новости, 09.06.2026
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03:34 09.06.2026
В Госдуме рассчитывают начать рассмотрение проекта об ИИ до конца года

Законопроект о регулировании ИИ хотят рассмотреть до конца 2026 года

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Госдуме планируют начать рассмотрение законопроекта о регулировании искусственного интеллекта до конца 2026 года.
  • Отсутствие полноценного правового регулирования в сфере нейросетей вызывает беспокойство, так как затрудняет работу в этой области.
  • Депутат отметил два аспекта практических рисков: злоупотребления и ценностные аспекты, связанные с образами и смыслами, транслируемыми через контент, создаваемый нейросетями.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Законопроект о регулировании искусственного интеллекта (ИИ), включая определение понятий и принципов отношения государства к этому явлению, рассчитывают начать рассматривать в Госдуме до конца 2026 года, рассказал в интервью РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.
"Искусственный интеллект пришел в нашу жизнь, он есть, он существует, и уже мы все используем инструменты, и в социальных сетях мы наблюдаем контент, сгенерированный искусственным интеллектом. Здесь также необходимо создавать правовое поле, определять понятия и принципы отношения государства и общества к этому явлению, я бы так сказал. Мы работаем над этим вопросом и уже в текущем году рассчитываем приступить к рассмотрению рамочного законодательства", - сказал Немкин.
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По его словам, главное, что вызывает беспокойство в сфере нейросетей, - отсутствие полноценного правового регулирования, и в настоящее время это явление фактически не кодифицировано, в законодательстве отсутствуют специализированные термины и определения, что затрудняет любую работу в данной сфере - от противодействия злоупотреблениям до разработки мер поддержки.
Депутат отметил, что это особенно актуально на фоне стремительного распространения нейросетей и продуктов на их основе практически во всех сферах жизни.
"Если говорить о практических рисках, то можно выделить как минимум два аспекта. Первый - злоупотребления. Речь идет о мошенничестве, хакерских атаках, дипфейках. Возникает множество вопросов, связанных с использованием ИИ в образовании, защитой авторских прав и ответственностью за создаваемый контент. Некоторые направления, например рекомендательные алгоритмы, уже получили отдельное регулирование, однако комплексный подход здесь крайне важен", - рассказал Немкин.
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Второй аспект, как пояснил он, - ценностный, и речь идет об образах, смыслах и нарративах, которые транслируются через контент, создаваемый нейросетями.
В России, как подчеркнул парламентарий, уже существуют качественные отечественные решения, разработчики которых стремятся учитывать традиционные ценности, однако значительная часть рынка по-прежнему представлена продуктами на базе иностранных языковых моделей, где ситуация выглядит иначе.
"Важно, чтобы подрастающее поколение было защищено от внешнего информационного влияния, прежде всего со стороны недружественных государств, и в этой сфере. Попросите такую нейросеть создать изображение деревенского дома - и с высокой вероятностью получите нечто, напоминающее американскую ферму. Затем этот образ начинает тиражироваться в рекламе, медиаконтенте и других продуктах. На первый взгляд это мелочь, но именно из подобных деталей постепенно формируется картина мира детей и подростков", - подытожил Немкин.
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