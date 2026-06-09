В Госдуме рассчитывают начать рассмотрение проекта об ИИ до конца года

Краткий пересказ от РИА ИИ В Госдуме планируют начать рассмотрение законопроекта о регулировании искусственного интеллекта до конца 2026 года.

Отсутствие полноценного правового регулирования в сфере нейросетей вызывает беспокойство, так как затрудняет работу в этой области.

Депутат отметил два аспекта практических рисков: злоупотребления и ценностные аспекты, связанные с образами и смыслами, транслируемыми через контент, создаваемый нейросетями.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Законопроект о регулировании искусственного интеллекта (ИИ), включая определение понятий и принципов отношения государства к этому явлению, рассчитывают начать рассматривать в Госдуме до конца 2026 года, рассказал в интервью РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.

"Искусственный интеллект пришел в нашу жизнь, он есть, он существует, и уже мы все используем инструменты, и в социальных сетях мы наблюдаем контент, сгенерированный искусственным интеллектом. Здесь также необходимо создавать правовое поле, определять понятия и принципы отношения государства и общества к этому явлению, я бы так сказал. Мы работаем над этим вопросом и уже в текущем году рассчитываем приступить к рассмотрению рамочного законодательства", - сказал Немкин

По его словам, главное, что вызывает беспокойство в сфере нейросетей, - отсутствие полноценного правового регулирования, и в настоящее время это явление фактически не кодифицировано, в законодательстве отсутствуют специализированные термины и определения, что затрудняет любую работу в данной сфере - от противодействия злоупотреблениям до разработки мер поддержки.

Депутат отметил, что это особенно актуально на фоне стремительного распространения нейросетей и продуктов на их основе практически во всех сферах жизни.

"Если говорить о практических рисках, то можно выделить как минимум два аспекта. Первый - злоупотребления. Речь идет о мошенничестве, хакерских атаках, дипфейках. Возникает множество вопросов, связанных с использованием ИИ в образовании, защитой авторских прав и ответственностью за создаваемый контент. Некоторые направления, например рекомендательные алгоритмы, уже получили отдельное регулирование, однако комплексный подход здесь крайне важен", - рассказал Немкин.

Второй аспект, как пояснил он, - ценностный, и речь идет об образах, смыслах и нарративах, которые транслируются через контент, создаваемый нейросетями.

России , как подчеркнул парламентарий, уже существуют качественные отечественные решения, разработчики которых стремятся учитывать традиционные ценности, однако значительная часть рынка по-прежнему представлена продуктами на базе иностранных языковых моделей, где ситуация выглядит иначе.