Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова заявила, что боевые действия для Владимира Зеленского похожи на казино, где на кон ставятся жизни миллионов людей.

По словам Захаровой, Зеленский требует от своих покровителей больше денег, оружия и «пушечного мяса».

Захарова выразила уверенность, что у Зеленского больше нет ресурсов, все заложено на несколько поколений вперед.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Боевые действия для Владимира Зеленского похожи на казино, где на кон ставятся жизни миллионов людей, а обещания мира конвертируются в миллиарды долларов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Война для него (Зеленского - ред.) - казино, в котором на кон ставятся жизни миллионов и обещания мира конвертируются в миллиарды долларов. И вот теперь загнанный в угол наркоман в очередной раз прибежал к своим покровителям за новой дозой", - написала Захарова в своем Telegram-канале

По ее словам, в Лондоне Зеленский "с трясущейся рукой вновь требует больше денег, больше оружия и больше пушечного мяса".

"Организовав беспощадную могилизацию "смелых" и "умных", Зеленский продул свой собственный народ в карты, превратив людей в свои шестерки", - добавила Захарова.