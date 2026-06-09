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Война для Зеленского похожа на казино, заявила Захарова - РИА Новости, 09.06.2026
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19:24 09.06.2026
Война для Зеленского похожа на казино, заявила Захарова

Захарова: война для Зеленского — казино, где на кон ставятся миллионы жизней

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что боевые действия для Владимира Зеленского похожи на казино, где на кон ставятся жизни миллионов людей.
  • По словам Захаровой, Зеленский требует от своих покровителей больше денег, оружия и «пушечного мяса».
  • Захарова выразила уверенность, что у Зеленского больше нет ресурсов, все заложено на несколько поколений вперед.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Боевые действия для Владимира Зеленского похожи на казино, где на кон ставятся жизни миллионов людей, а обещания мира конвертируются в миллиарды долларов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Война для него (Зеленского - ред.) - казино, в котором на кон ставятся жизни миллионов и обещания мира конвертируются в миллиарды долларов. И вот теперь загнанный в угол наркоман в очередной раз прибежал к своим покровителям за новой дозой", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
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По ее словам, в Лондоне Зеленский "с трясущейся рукой вновь требует больше денег, больше оружия и больше пушечного мяса".
"Организовав беспощадную могилизацию "смелых" и "умных", Зеленский продул свой собственный народ в карты, превратив людей в свои шестерки", - добавила Захарова.
При этом она выразила уверенность, что "Банковой банковать уже нечем", поскольку "заложено все на несколько поколений вперед".
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