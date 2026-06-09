Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что боевые действия для Владимира Зеленского похожи на казино, где на кон ставятся жизни миллионов людей.
- По словам Захаровой, Зеленский требует от своих покровителей больше денег, оружия и «пушечного мяса».
- Захарова выразила уверенность, что у Зеленского больше нет ресурсов, все заложено на несколько поколений вперед.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Боевые действия для Владимира Зеленского похожи на казино, где на кон ставятся жизни миллионов людей, а обещания мира конвертируются в миллиарды долларов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Война для него (Зеленского - ред.) - казино, в котором на кон ставятся жизни миллионов и обещания мира конвертируются в миллиарды долларов. И вот теперь загнанный в угол наркоман в очередной раз прибежал к своим покровителям за новой дозой", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
По ее словам, в Лондоне Зеленский "с трясущейся рукой вновь требует больше денег, больше оружия и больше пушечного мяса".
"Организовав беспощадную могилизацию "смелых" и "умных", Зеленский продул свой собственный народ в карты, превратив людей в свои шестерки", - добавила Захарова.
При этом она выразила уверенность, что "Банковой банковать уже нечем", поскольку "заложено все на несколько поколений вперед".