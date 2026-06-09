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Захарова прокомментировала задержание в Таиланде лже-жены посла России - РИА Новости, 09.06.2026
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16:53 09.06.2026 (обновлено: 16:54 09.06.2026)
Захарова прокомментировала задержание в Таиланде лже-жены посла России

Захарова призвала избегать мошенников после задержания лже-жены посла России

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : МИД России
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова призвала россиян быть бдительными и избегать мошенников после задержания "жены российского посла" в Таиланде.
  • Ранее гражданка России была задержана в международном аэропорту Бангкока по подозрению в аферах в отношении живущих в Таиланде соотечественников.
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала россиян быть бдительными и избегать мошенников после задержания тайскими правоохранителями так называемой "жены российского посла".
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"Будьте бдительны - проверяйте и только потом доверяйте!", - написала она в своем Telegram-канале.

Ранее в отделе полиции Таиланда по курортному городу Паттайя сообщли РИА Новости, что гражданка РФ задержана в международном аэропорту Бангкока по подозрению в аферах в отношении живущих в Таиланде соотечественников. Лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева, в свою очередь, рассказала РИА Новости, что женщина представлялась женой высокопоставленного сотрудника российского посольства в Бангкоке и предлагала за деньги "решать вопросы", связанные с оформлением документов.
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