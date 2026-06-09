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ВСУ атаками на ЗАЭС пренебрегают принципами безопасности, заявил Мирошник - РИА Новости, 09.06.2026
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07:08 09.06.2026
ВСУ атаками на ЗАЭС пренебрегают принципами безопасности, заявил Мирошник

Мирошник: атаками на ЗАЭС Киев пренебрегает принципами ядерной безопасности

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что киевский режим атаками на Запорожскую АЭС пренебрегает принципами ядерной безопасности.
  • На неделе с 1 по 7 июня ВСУ целенаправленно атаковали ЗАЭС, в частности, нанесли удар в районе ЛЭП «Днепровская» в период согласованного «режима тишины».
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Киевский режим атаками на Запорожскую АЭС пренебрегает принципами ядерной безопасности, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
В своем еженедельном докладе, который есть в распоряжении РИА Новости, Мирошник обратил внимание, что на неделе с 1 по 7 июня ВСУ целенаправлено атаковали ЗАЭС.
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"Удар был нанесен в районе ЛЭП "Днепровская" в период согласованного "режима тишины" на время проведения ремонтных работ. Данный акт агрессии стал вопиющим примером ядерного терроризма и прямым вызовом международной безопасности", - говорится в докладе.
"Атака во время ремонта критически важной линии энергоснабжения, обеспечивающей внешнее питание атомной станции, наглядно демонстрирует полное пренебрежение со стороны киевского режима базовыми принципами ядерной безопасности", - заключил посол.
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