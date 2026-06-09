Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что киевский режим атаками на Запорожскую АЭС пренебрегает принципами ядерной безопасности.
- На неделе с 1 по 7 июня ВСУ целенаправленно атаковали ЗАЭС, в частности, нанесли удар в районе ЛЭП «Днепровская» в период согласованного «режима тишины».
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Киевский режим атаками на Запорожскую АЭС пренебрегает принципами ядерной безопасности, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Удар был нанесен в районе ЛЭП "Днепровская" в период согласованного "режима тишины" на время проведения ремонтных работ. Данный акт агрессии стал вопиющим примером ядерного терроризма и прямым вызовом международной безопасности", - говорится в докладе.
"Атака во время ремонта критически важной линии энергоснабжения, обеспечивающей внешнее питание атомной станции, наглядно демонстрирует полное пренебрежение со стороны киевского режима базовыми принципами ядерной безопасности", - заключил посол.