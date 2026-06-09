ВСУ атаками на ЗАЭС пренебрегают принципами безопасности, заявил Мирошник

"Удар был нанесен в районе ЛЭП "Днепровская" в период согласованного "режима тишины" на время проведения ремонтных работ. Данный акт агрессии стал вопиющим примером ядерного терроризма и прямым вызовом международной безопасности", - говорится в докладе.