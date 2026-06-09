ВСУ за сутки потеряли свыше 115 военных в зоне действий "Юга"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение.
- ВСУ потеряли свыше 115 военнослужащих, боевую бронированную машину, 18 автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 115 военных, боевую бронированную машину за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
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"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Стародубовка, Малиновка, Рай-Александровка и Пискуновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 115 военнослужащих, боевую бронированную машину, 18 автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке.
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