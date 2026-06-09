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Социально-геронтологический центр открылся в якутском селе - РИА Новости, 09.06.2026
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Республика Саха (Якутия)
 
10:25 09.06.2026
Социально-геронтологический центр открылся в якутском селе

Новый социально-геронтологический центр начал работу в якутском селе Матта

© Фото : Правительство Республики Саха (Якутия)Новый социально-геронтологический центр начал работу в якутском селе Матта
Новый социально-геронтологический центр начал работу в якутском селе Матта - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : Правительство Республики Саха (Якутия)
Новый социально-геронтологический центр начал работу в якутском селе Матта
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Матта Мегино-Канналасского улуса Якутии построили новый социально-геронтологический центр в рамках национального проекта "Семья".
  • Социальный объект рассчитан на 51 койко-место и предполагает одно- и двухместное размещение проживающих, зоны общего назначения, возможность для занятий адаптивной гимнастикой и творчеством.
  • В центре будет реализована программа "Передышка" для развития родственного ухода и обеспечения комфорта пожилых людей.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Новый социально-геронтологический центр построен в селе Матта Мегино-Канналасского улуса Якутии, сообщает пресс-служба регправительства.
Здание построено в рамках нацпроекта "Семья".
На торжественной церемонии был заместитель председателя правительства Якутии Георгий Степанов. Он от имени главы республики Айсена Николаева, общественности, работников социальной сферы выразил благодарность президенту страны Владимиру Путину и курирующему вице-премьеру Татьяне Голиковой и министерству труда и социальной защиты России за поддержку.
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"Еще 15 лет тому назад большинство стационарных социальных учреждений Якутии представляло собой деревянный фонд. Только за последние шесть лет по национальным проектам "Демография" и "Семья" мы вводим уже пятый стационарный объект социального обслуживания в нашей большой Якутии. И сегодня радость не только у маттинцев, сегодня радость у всех якутян", – приводит пресс-служба слова Степанова.
Он отметил, что сегодняшний вектор развития социального обслуживания не связан только со стационарным обслуживанием пожилых людей, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе.
"Наша республика активно развивает систему долговременного ухода. Здесь, в новом центре, скоро заработает программа "Передышка", которая позволит развивать родственный уход и будет способствовать, чтобы нашим старикам было комфортно, удобно и не было нужды обращаться в такие социальные учреждения", – сказал в своем выступлении Степанов.
Социальный объект рассчитан на 51 койко-место, его общая площадь составляет более 5 тысяч квадратных метров. Это учреждение "нового типа". Оно предполагает одно- и двухместное размещение проживающих, зоны общего назначения, возможность для занятий адаптивной гимнастикой, творчеством.
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"Строительство нового центра началось в апреле 2023 года и завершилось в конце 2025 года. Мы начинали это строительство в рамках национального проекта "Демография" и уже завершили в рамках национального проекта "Семья". Именно благодаря нацпроекту ведется строительство учреждений социального обслуживания для людей старшего возраста, людей с инвалидностью", - отметила министр труда и социального развития республики Елена Волкова.
Она подчеркнула, что в Мегино-Кангаласском улусе по направлениям национального проекта "Семья" реализуется несколько социальных проектов.
"Кроме нового социально-геронтологического центра, здесь с этого года еще внедрены такие важные технологии, как система долговременного ухода и семейный многофункциональный центр. Семейный СМФЦ мы открыли в селе Майя в этом году", – сказала Волкова.
Социально-геронтологический центр расположен на берегу озера Матта, рядом с лесным массивом. В Доме социального обслуживания будут постоянно проживать одинокие пожилые люди и люди с инвалидностью, нуждающиеся в постоянной посторонней поддержке. Также проживающие в районе смогут получать дополнительные услуги в дневном формате – речь идет о поддерживающих мероприятиях в целях сохранения их активного долголетия, преодоления социальной изоляции, в том числе путем предоставления возможности для общения, досуга, социальной занятости, обучения новым навыкам.
 
Республика Саха (Якутия)РоссияАйсен НиколаевМегино-Кангаласский улусРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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