Социально-геронтологический центр открылся в якутском селе

Краткий пересказ от РИА ИИ В селе Матта Мегино-Канналасского улуса Якутии построили новый социально-геронтологический центр в рамках национального проекта "Семья".

Социальный объект рассчитан на 51 койко-место и предполагает одно- и двухместное размещение проживающих, зоны общего назначения, возможность для занятий адаптивной гимнастикой и творчеством.

В центре будет реализована программа "Передышка" для развития родственного ухода и обеспечения комфорта пожилых людей.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Новый социально-геронтологический центр построен в селе Матта Мегино-Канналасского улуса Якутии, сообщает пресс-служба регправительства.

Здание построено в рамках нацпроекта "Семья".

« "Еще 15 лет тому назад большинство стационарных социальных учреждений Якутии представляло собой деревянный фонд. Только за последние шесть лет по национальным проектам "Демография" и "Семья" мы вводим уже пятый стационарный объект социального обслуживания в нашей большой Якутии. И сегодня радость не только у маттинцев, сегодня радость у всех якутян", – приводит пресс-служба слова Степанова.

Он отметил, что сегодняшний вектор развития социального обслуживания не связан только со стационарным обслуживанием пожилых людей, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе.

"Наша республика активно развивает систему долговременного ухода. Здесь, в новом центре, скоро заработает программа "Передышка", которая позволит развивать родственный уход и будет способствовать, чтобы нашим старикам было комфортно, удобно и не было нужды обращаться в такие социальные учреждения", – сказал в своем выступлении Степанов.

Социальный объект рассчитан на 51 койко-место, его общая площадь составляет более 5 тысяч квадратных метров. Это учреждение "нового типа". Оно предполагает одно- и двухместное размещение проживающих, зоны общего назначения, возможность для занятий адаптивной гимнастикой, творчеством.

« "Строительство нового центра началось в апреле 2023 года и завершилось в конце 2025 года. Мы начинали это строительство в рамках национального проекта "Демография" и уже завершили в рамках национального проекта "Семья". Именно благодаря нацпроекту ведется строительство учреждений социального обслуживания для людей старшего возраста, людей с инвалидностью", - отметила министр труда и социального развития республики Елена Волкова.

Она подчеркнула, что в Мегино-Кангаласском улусе по направлениям национального проекта "Семья" реализуется несколько социальных проектов.

"Кроме нового социально-геронтологического центра, здесь с этого года еще внедрены такие важные технологии, как система долговременного ухода и семейный многофункциональный центр. Семейный СМФЦ мы открыли в селе Майя в этом году", – сказала Волкова.