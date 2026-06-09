В Запорожье прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во вторник прогремел взрыв в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает издание "Страна.ua".
"Взрыв в Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем Российской Федерации находится более 70% области, остальную часть, в том числе областной центр Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.
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