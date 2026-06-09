В Харькове прогремел третий взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ В Харькове прогремел третий взрыв на фоне воздушной тревоги.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Третий взрыв прогремел во вторник в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".

Ранее во вторник телеканал уже сообщал о взрывах в городе.

"Еще один взрыв был слышен в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".