В Харькове прогремел второй взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во вторник в Харькове прогремел как минимум второй взрыв на фоне воздушной тревоги.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Второй взрыв прогремел во вторник в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее во вторник телеканал уже сообщал о взрыве в городе.
"В Харькове прозвучал еще один взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.