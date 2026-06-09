IT-эксперт перечислил признаки взлома гаджетов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Быстрая разрядка смартфона, самопроизвольное включение камеры или микрофона, а также незнакомые расширения в браузере могут указывать на взлом устройства, сообщил эксперт по информационной безопасности компании "Стахановец" Алексей Миронов.
- При обнаружении признаков взлома не следует перезагружать технику.
- Необходимо включить авиарежим на смартфоне или отключить компьютер от сети, а затем с другого устройства сменить пароли на всех ключевых сервисах.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Быстрая разрядка смартфона, самопроизвольное включение камеры или микрофона, а также незнакомые расширения в браузере могут указывать на взлом устройства, сообщил эксперт по информационной безопасности компании "Стахановец" Алексей Миронов.
"В большинстве случаев владелец узнает о взломе по косвенным изменениям в поведении устройства. Например, смартфон начинает садиться за два-три часа - это верный признак фоновой активности. Другой сигнал - индикатор микрофона или включение камеры, когда вы не совершаете звонки. На компьютере стоит насторожиться, если он сам выходит из спящего режима или появляются расширения, которые вы не устанавливали", - сказал Миронов "Ленте.ру".
По словам эксперта, главная ошибка при обнаружении этих признаков - попытка просто перезагрузить технику. Правильные действия: немедленно включить авиарежим на смартфоне или отключить компьютер от сети, а затем с другого устройства сменить пароли на всех ключевых сервисах, от почты до интернет-банка, добавил Миронов.