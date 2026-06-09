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IT-эксперт перечислил признаки взлома гаджетов - РИА Новости, 09.06.2026
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12:48 09.06.2026
IT-эксперт перечислил признаки взлома гаджетов

Миронов: быстрая разрядка и включение камеры указывают на взлом гаджета

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Быстрая разрядка смартфона, самопроизвольное включение камеры или микрофона, а также незнакомые расширения в браузере могут указывать на взлом устройства, сообщил эксперт по информационной безопасности компании "Стахановец" Алексей Миронов.
  • При обнаружении признаков взлома не следует перезагружать технику.
  • Необходимо включить авиарежим на смартфоне или отключить компьютер от сети, а затем с другого устройства сменить пароли на всех ключевых сервисах.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Быстрая разрядка смартфона, самопроизвольное включение камеры или микрофона, а также незнакомые расширения в браузере могут указывать на взлом устройства, сообщил эксперт по информационной безопасности компании "Стахановец" Алексей Миронов.
"В большинстве случаев владелец узнает о взломе по косвенным изменениям в поведении устройства. Например, смартфон начинает садиться за два-три часа - это верный признак фоновой активности. Другой сигнал - индикатор микрофона или включение камеры, когда вы не совершаете звонки. На компьютере стоит насторожиться, если он сам выходит из спящего режима или появляются расширения, которые вы не устанавливали", - сказал Миронов "Ленте.ру".
По словам эксперта, главная ошибка при обнаружении этих признаков - попытка просто перезагрузить технику. Правильные действия: немедленно включить авиарежим на смартфоне или отключить компьютер от сети, а затем с другого устройства сменить пароли на всех ключевых сервисах, от почты до интернет-банка, добавил Миронов.
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