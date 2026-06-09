IT-эксперт перечислил признаки взлома гаджетов

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Быстрая разрядка смартфона, самопроизвольное включение камеры или микрофона, а также незнакомые расширения в браузере могут указывать на взлом устройства, сообщил эксперт по информационной безопасности компании "Стахановец" Алексей Миронов.

По словам эксперта, главная ошибка при обнаружении этих признаков - попытка просто перезагрузить технику. Правильные действия: немедленно включить авиарежим на смартфоне или отключить компьютер от сети, а затем с другого устройства сменить пароли на всех ключевых сервисах, от почты до интернет-банка, добавил Миронов.