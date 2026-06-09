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Средства юрлиц на брокерских счетах "ВТБ Мои Инвестиции" выросли в 6,5 раза - РИА Новости, 09.06.2026
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18:38 09.06.2026
Средства юрлиц на брокерских счетах "ВТБ Мои Инвестиции" выросли в 6,5 раза

Средства юрлиц на брокерских счетах "ВТБ Мои Инвестиции" увеличились в 6,5 раза

© Фото предоставлено пресс-службой ВТБЛоготип ВТБ
Логотип ВТБ - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото предоставлено пресс-службой ВТБ
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Объем средств юридических лиц на брокерских счетах "ВТБ Мои Инвестиции" с начала 2025 года вырос в 6,5 раза, а число корпоративных клиентов – в 4 раза, сообщил на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок" руководитель департамента брокерского обслуживания банка ВТБ Андрей Яцков.
Около 90% корпоративных клиентов брокера ВТБ – представители малого и среднего бизнеса. Чаще всего компании размещают свободную ликвидность через сделки РЕПО или биржевые фонды денежного рынка.
"Корпоративный сегмент для брокеров – фактически незаполненная ниша: проникновение брокерских счетов среди компаний в десятки раз ниже, чем среди частных инвесторов. При этом меняется сама логика управления деньгами компании: остаток, который раньше просто лежал на счете до утра, теперь работает через РЕПО. Это новый источник роста для всего рынка: вовлечение бизнеса в биржевые инструменты способно заметно поддержать задачу роста капитализации. Но сегмент только формируется, и для его раскрытия предстоит решить вопросы учета, налогообложения и информирования", – приводит пресс-служба ВТБ слова Яцкова.
В "ВТБ Мои Инвестиции" ожидают дальнейшего роста числа корпоративных клиентов. Юридические лица все чаще участвуют и в первичных размещениях облигаций – как рублевых, так и квазивалютных: на первичном рынке компания получает крупный объем бумаг (типичный запрос – 50-300 миллионов рублей), который трудно собрать на вторичных торгах, отметили в пресс-службе. Общий объем финансовых вложений юридических лиц в России оценивается примерно в 70 триллионов рублей, и их постепенный переход в долговые и долевые инструменты – основной резерв роста сегмента.
 
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