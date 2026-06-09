В Запорожской области частично отключился свет из-за атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаке ВСУ на Запорожскую область поврежден ряд энергообъектов.
- В регионе зафиксировано частичное отключение электроснабжения.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Ряд энергообъектов поврежден при атаке ВСУ на Запорожскую область, в регионе частично отключился свет, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"В результате атак со стороны противника на энергосистему Запорожской области поврежден ряд энергетических объектов. Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".
Балицкий уточнил, что идет оценка повреждений.
"Фиксируется высокая активность БпЛА противника над Запорожской областью, работает ПВО", - заключил он.