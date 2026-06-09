ВСУ ночью атаковали энергообъект в Брянской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 34 тысяч человек остались без электричества после атаки на энергетический объект в Брянской области, сообщил Егор Ковальчук.
- Восстановительные работы по подаче электроэнергии практически завершены.
БРЯНСК, 9 июн — РИА Новости. Несколько районов Брянской области остались без света из-за атаки ВСУ на энергетический объект, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук.
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"Сегодня ночью совершена атака врага на один из энергетических объектов Брянской области. Было отключено электроснабжение более 34 тысяч жителей в нескольких районах, — написал он в Telegram-канале.
Подачу электроэнергии уже почти полностью восстановили, добавил врио губернатора, отметив слаженную работу ремонтных бригад.
Сейчас работы продолжаются, заключил он.
По информации Минобороны, минувшей ночью силы ПВО сбили над территорией России 140 украинских беспилотников.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами гражданские объекты на территории России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.