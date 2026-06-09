Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения 5-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины оставили занимаемые позиции в районе Петро-Ивановки и попали под огонь собственных заградительных отрядов.
- За последние сутки украинские силы понесли значительные потери на сумском и харьковском направлениях, подтвержденные потери составили свыше 240 человек.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Подразделения 5-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины оставили занимаемые позиции в районе Петро-Ивановки на харьковском направлении, после чего попали под огонь собственных заградительных отрядов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Подразделения 5-й ОБр НГУ (отдельной бригады национальной гвардии Украины - ред.) бежали с позиций в районе Петро-Ивановки, где попали под огонь собственных заградительных отрядов", - сообщил собеседник агентства.
Кроме того, по данным российских силовых структур, за последние сутки украинские боевики понесли значительные потери на сумском и харьковском направлениях.
"За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек, из них более 150 - в Сумской области и свыше 90 - в Харьковской области", - рассказал собеседник агентства.
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22 июня 2022, 17:18