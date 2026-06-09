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Бежавшие украинские нацгвардейцы попали под огонь заградотрядов - РИА Новости, 09.06.2026
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Бежавшие украинские нацгвардейцы попали под огонь заградотрядов

Украинские нацгвардейцы попали под огонь заградотрядов в Харьковской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в Харьковской области
Украинские военнослужащие в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие в Харьковской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения 5-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины оставили занимаемые позиции в районе Петро-Ивановки и попали под огонь собственных заградительных отрядов.
  • За последние сутки украинские силы понесли значительные потери на сумском и харьковском направлениях, подтвержденные потери составили свыше 240 человек.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Подразделения 5-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины оставили занимаемые позиции в районе Петро-Ивановки на харьковском направлении, после чего попали под огонь собственных заградительных отрядов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Подразделения 5-й ОБр НГУ (отдельной бригады национальной гвардии Украины - ред.) бежали с позиций в районе Петро-Ивановки, где попали под огонь собственных заградительных отрядов", - сообщил собеседник агентства.
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Кроме того, по данным российских силовых структур, за последние сутки украинские боевики понесли значительные потери на сумском и харьковском направлениях.
"За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек, из них более 150 - в Сумской области и свыше 90 - в Харьковской области", - рассказал собеседник агентства.
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