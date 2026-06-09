Бежавшие украинские нацгвардейцы попали под огонь заградотрядов

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Подразделения 5-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины оставили занимаемые позиции в районе Петро-Ивановки на харьковском направлении, после чего попали под огонь собственных заградительных отрядов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.