Беженец рассказал, что ВСУ прицельно били по подвалу с людьми в Родинском

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские военные просили местных жителей пустить их в подвал дома в Родинском, где укрывалась группа людей, но получили отказ.

После этого по дому был нанесен удар, и беженцы были заперты под завалами, пока не смогли самостоятельно выбраться.

ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские военные били по подвалу в городе Родинское, расположенном севернее Красноармейска в ДНР, в котором укрывались беженцы, после того как им отказали в доступе к нему, рассказал РИА Новости житель города Антон Равинский.

По его словам, до освобождения города российскими войсками к ним в дом пришли украинские военные и попросили пустить их в подвал, где пряталась группа местных жителей, но получили отказ.

"Они (украинские военные - ред.) уехали, через день-два в этот дом прилетело, 14-го числа начали разбирать этот подвал. Нас присыпало, мы остались в маленькой комнате", - сказал беженец.

Он добавил, что после того как группа беженцев самостоятельно выбралась из-под завалов, люди разошлись искать другое укрытие, а Антон вместе со своим другом поселился в гараже.