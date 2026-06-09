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Жители Волынской области лопатами отбились от сотрудников военкомата - РИА Новости, 09.06.2026
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19:42 09.06.2026 (обновлено: 19:45 09.06.2026)
Жители Волынской области лопатами отбились от сотрудников военкомата

Возле Ковеля местные жители лопатами отбились от сотрудников военкомата

© СоцсетиЖители Волынской области отбиваются лопатами от сотрудников военкомата
Жители Волынской области отбиваются лопатами от сотрудников военкомата - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Соцсети
Жители Волынской области отбиваются лопатами от сотрудников военкомата
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители Волынской области на западе Украины отбились лопатами от сотрудников военкомата, которые планировали их мобилизовать.
  • В результате инцидента никто не получил травм, однако транспорт военкомата получил несколько ударов лопатой по кузову, окнам и фарам.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Жители Волынской области на западе Украины лопатами отбились от сотрудников военкомата, планировавших их мобилизовать, сообщил во вторник украинский телеканал ТСН.
"Представителей военкомата избили лопатами местные жители на Волыни... Возле Ковеля мужчины напали на сотрудников военкомата во время попытки мобилизации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.
Телеканал публикует запись инцидента, сделанную камерой наружного наблюдения на загородном участке. Как минимум трое мужчин, занимавшихся земляными работами, при помощи лопат успешно отбиваются от нескольких сотрудников военкомата в камуфляже. Достается также и транспорту военкомата: уезжающий микроавтобус тоже получает несколько ударов лопатой по кузову, окнам и фарам. Информации о травмах, полученных участниками инцидента, не приводится.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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