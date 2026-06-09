Жители Волынской области лопатами отбились от сотрудников военкомата

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Жители Волынской области на западе Украины лопатами отбились от сотрудников военкомата, планировавших их мобилизовать, сообщил во вторник украинский телеканал ТСН.

Телеканал публикует запись инцидента, сделанную камерой наружного наблюдения на загородном участке. Как минимум трое мужчин, занимавшихся земляными работами, при помощи лопат успешно отбиваются от нескольких сотрудников военкомата в камуфляже. Достается также и транспорту военкомата: уезжающий микроавтобус тоже получает несколько ударов лопатой по кузову, окнам и фарам. Информации о травмах, полученных участниками инцидента, не приводится.