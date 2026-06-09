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На Урале водитель наехал на девочку, купил ей шоколадку и скрылся - РИА Новости, 09.06.2026
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20:39 09.06.2026
На Урале водитель наехал на девочку, купил ей шоколадку и скрылся

В Свердловской области водитель наехал на девочку, купил ей шоколадку и скрылся

© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа скорой помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Курьи Сухоложского района Свердловской области неустановленный водитель наехал на 12-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе.
  • Водитель вышел из салона, уточнил состояние пострадавшей, купил ей шоколадку и скрылся с места ДТП.
  • Ребенка доставили в Сухоложскую районную больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Водитель в Сухоложском районе Свердловской области наехал на 12-летнюю девочку, купил ей шоколадку и скрылся с места ДТП, ребенка с травмами доставили в больницу, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, во вторник около 16.14 (14.14 мск) в селе Курьи на улице Карла Маркса неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве наехал на 12-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе.
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"Ребенок переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобиля. После наезда водитель вышел из салона, уточнил состояние пострадавшей, купил ей шоколадку в ближайшем магазине и скрылся с места ДТП", - рассказали в Госавтоинспекции.
При этом в результате происшествия ребенок получил травмы и был доставлен в Сухоложскую районную больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.
По факту ДТП правоохранительными органами проводятся розыскные мероприятия, устанавливаются транспортное средство и личность водителя, покинувшего место ДТП, добавили в пресс-службе.
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