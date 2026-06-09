На Урале водитель наехал на девочку, купил ей шоколадку и скрылся

Краткий пересказ от РИА ИИ В селе Курьи Сухоложского района Свердловской области неустановленный водитель наехал на 12-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе.

Водитель вышел из салона, уточнил состояние пострадавшей, купил ей шоколадку и скрылся с места ДТП.

Ребенка доставили в Сухоложскую районную больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Водитель в Сухоложском районе Свердловской области наехал на 12-летнюю девочку, купил ей шоколадку и скрылся с места ДТП, ребенка с травмами доставили в больницу, сообщила Водитель в Сухоложском районе Свердловской области наехал на 12-летнюю девочку, купил ей шоколадку и скрылся с места ДТП, ребенка с травмами доставили в больницу, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, во вторник около 16.14 (14.14 мск) в селе Курьи на улице Карла Маркса неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве наехал на 12-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе.

"Ребенок переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобиля. После наезда водитель вышел из салона, уточнил состояние пострадавшей, купил ей шоколадку в ближайшем магазине и скрылся с места ДТП", - рассказали в Госавтоинспекции.

При этом в результате происшествия ребенок получил травмы и был доставлен в Сухоложскую районную больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.