Водителям легковых машин позволят управлять внедорожниками категории AII

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла законопроект, позволяющий водителям с правами категорий "B", "C" и "D" управлять внедорожниками категории "AII".

Право на управление внедорожниками категорий "AI" и "AII" будет подтверждаться водительскими удостоверениями категорий "B", "C" и "D", при этом для категорий "B" и "C" потребуется достижение 19-летнего возраста и стаж управления транспортом соответствующей категории не менее 12 месяцев.

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, который позволяет водителям с правами категорий "B", "C" и "D" управлять внедорожниками категории "AII".

Сейчас водители с такими правами могут управлять только внедорожниками категории "AI", а для категории "АII" нужно получать удостоверение тракториста-машиниста.

Согласно законопроекту, право на управление самоходными машинами категории "АI" и "AII" (внедорожные автотранспортные средства до 3500 килограммов, до восьми сидячих мест, помимо водительского) будет подтверждаться водительскими удостоверениями категорий "B", "C" и "D".