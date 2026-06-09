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Водителям легковых машин позволят управлять внедорожниками категории AII - РИА Новости, 09.06.2026
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15:12 09.06.2026 (обновлено: 22:21 09.06.2026)
Водителям легковых машин позволят управлять внедорожниками категории AII

ГД разрешила водителям с правами категорий B, C и D водить внедорожники AII

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБланк водительского удостоверения нового образца
Бланк водительского удостоверения нового образца - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бланк водительского удостоверения нового образца. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла законопроект, позволяющий водителям с правами категорий "B", "C" и "D" управлять внедорожниками категории "AII".
  • Право на управление внедорожниками категорий "AI" и "AII" будет подтверждаться водительскими удостоверениями категорий "B", "C" и "D", при этом для категорий "B" и "C" потребуется достижение 19-летнего возраста и стаж управления транспортом соответствующей категории не менее 12 месяцев.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, который позволяет водителям с правами категорий "B", "C" и "D" управлять внедорожниками категории "AII".
Сейчас водители с такими правами могут управлять только внедорожниками категории "AI", а для категории "АII" нужно получать удостоверение тракториста-машиниста.
Согласно законопроекту, право на управление самоходными машинами категории "АI" и "AII" (внедорожные автотранспортные средства до 3500 килограммов, до восьми сидячих мест, помимо водительского) будет подтверждаться водительскими удостоверениями категорий "B", "C" и "D".
В документе уточняется, что для водителей с правами категорий "B" и "C" право водить внедорожники "AII" будет действовать при достижении 19-летнего возраста и наличии стажа управления транспортом соответствующей категории не менее 12 месяцев.
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