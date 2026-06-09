Россиянка Вяхирева стала лучшей правой полусредней чемпионата Франции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Анну Вяхиреву признали лучшей правой полусредней чемпионата Франции по итогам голосования болельщиков.
- Она стала чемпионкой Франции в составе "Бреста" и забила 111 голов в 21 матче.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российская гандболистка "Бреста" Анна Вяхирева признана лучшей правой полусредней чемпионата Франции, сообщается в Telegram-канале Федерации гандбола России.
Она была признана лучшей на своей позиции по итогам голосования болельщиков. В июне россиянка в составе "Бреста" стала чемпионкой Франции. На ее счету 111 голов в 21 матче. Также она претендовала на звание лучшего игрока сезона, но уступила в голосовании Саре Букти из "Меца".
Вяхиревой 31 год. В составе сборной России она завоевала золото Олимпиады 2016 года, стала серебряным призером Игр в Токио, была признана самым ценным игроком обоих олимпийских турниров. Также на счету гандболистки бронза чемпионата мира и серебро чемпионата Европы. Вместе с клубом "Вайперс" россиянка стала двукратной чемпионкой Норвегии, дважды выиграла Кубок страны, а также Лигу чемпионов.