В районе Ормуза потерпел крушение американский боевой вертолет, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вертолет ВС США Apache потерпел крушение в районе Ормузского пролива, пишет NYT.
- Оба члена экипажа спасены.
- Пока неясно, была ли боевая машина сбита или упала из-за технической неисправности.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В районе Ормуза разбился вертолет ВС США, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
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"Недалеко от Ормузского пролива потерпел крушение американский боевой вертолет Apache, <...> два члена экипажа были благополучно спасены", — говорится в материале.
Газета добавила, что причины ЧП предстоит выяснить. Пока неясно, был ли вертолет сбит или упал из-за технической неисправности.
Иран продолжает контролировать Ормузский пролив. В субботу КСИР рассказал, что атаковал четыре танкера, пытавшихся пересечь акваторию без его разрешения. Глава Белого дома Дональд Трамп же отмечал, что США будут блокировать иранские порты до достижения договоренности о мире.
Неделю назад ИРИ обвинила Штаты в нарушении перемирия, в том числе из-за ударов ЦАХАЛ по Ливану. При этом Трамп заявил о продолжении переговоров. После беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и представителями движения "Хезболла" он объявил, что стороны прекратят огонь.