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В районе Ормуза потерпел крушение американский боевой вертолет, пишут СМИ - РИА Новости, 09.06.2026
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07:21 09.06.2026 (обновлено: 09:04 09.06.2026)
В районе Ормуза потерпел крушение американский боевой вертолет, пишут СМИ

NYT: в районе Ормузского пролива потерпел крушение боевой вертолет Apache

© Фото : Courtesy of U.S. Army by Tech. Sgt. Andy DunawayШтурмовой вертолет Apache
Штурмовой вертолет Apache - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : Courtesy of U.S. Army by Tech. Sgt. Andy Dunaway
Штурмовой вертолет Apache. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вертолет ВС США Apache потерпел крушение в районе Ормузского пролива, пишет NYT.
  • Оба члена экипажа спасены.
  • Пока неясно, была ли боевая машина сбита или упала из-за технической неисправности.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В районе Ормуза разбился вертолет ВС США, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
«

"Недалеко от Ормузского пролива потерпел крушение американский боевой вертолет Apache, <...> два члена экипажа были благополучно спасены", — говорится в материале.

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Газета добавила, что причины ЧП предстоит выяснить. Пока неясно, был ли вертолет сбит или упал из-за технической неисправности.
Иран продолжает контролировать Ормузский пролив. В субботу КСИР рассказал, что атаковал четыре танкера, пытавшихся пересечь акваторию без его разрешения. Глава Белого дома Дональд Трамп же отмечал, что США будут блокировать иранские порты до достижения договоренности о мире.
Неделю назад ИРИ обвинила Штаты в нарушении перемирия, в том числе из-за ударов ЦАХАЛ по Ливану. При этом Трамп заявил о продолжении переговоров. После беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и представителями движения "Хезболла" он объявил, что стороны прекратят огонь.
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