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Стоимость имущества Мадьяра почти в десять раз больше, чем у Орбана - РИА Новости, 09.06.2026
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16:21 09.06.2026
Стоимость имущества Мадьяра почти в десять раз больше, чем у Орбана

Стоимость задекларированных активов Мадьяра почти в 10 раз больше, чем у Орбана

© AP Photo / Ebrahim NorooziПремьер-министр Венгрии Петер Мадьяр
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петер Мадьяр подал декларацию об активах на около 250 тысяч евро.
  • В декларации Виктора Орбана указано имущество на сумму около 25 тысяч евро, и нет сведений о других активах и недвижимости.
  • Мадьяр владеет домом, квартирой, участком, гаражом, автомобилем Volvo XC60, пианино Yamaha и картинами.
БУДАПЕШТ, 9 июн - РИА Новости. Премьер Венгрии Петер Мадьяр подал декларацию об активах на около 250 тысяч евро, что почти в 10 раз превышает задекларированное имущество экс-премьера Виктора Орбана.
В декларации Орбана указано, что на совместном кредитном счете с супругой у него находится 9,1 миллиона форинтов (около 25 тысяч евро) и нет сведений о других активах и недвижимости. С мая Орбан продолжает исполнять обязанности председателя партии "Фидес" без вознаграждения.
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Мадьяр указал в декларации активы на 70 тысяч евро в инвестиционных фондах, 55 тысяч евро на банковском счете, примерно столько же в ценных бумагах, на счетах и наличными в форинтах, итого почти 250 тысяч евро.
Мадьяр также указал, что владеет домом на 216 квадратных метров и квартирой на 49 квадратных метров в Будапеште, участком на Балатоне, гаражом, автомобилем Volvo XC60, пианино Yamaha и картинами.
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