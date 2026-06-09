Стоимость имущества Мадьяра почти в десять раз больше, чем у Орбана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Петер Мадьяр подал декларацию об активах на около 250 тысяч евро.
- В декларации Виктора Орбана указано имущество на сумму около 25 тысяч евро, и нет сведений о других активах и недвижимости.
- Мадьяр владеет домом, квартирой, участком, гаражом, автомобилем Volvo XC60, пианино Yamaha и картинами.
БУДАПЕШТ, 9 июн - РИА Новости. Премьер Венгрии Петер Мадьяр подал декларацию об активах на около 250 тысяч евро, что почти в 10 раз превышает задекларированное имущество экс-премьера Виктора Орбана.
В декларации Орбана указано, что на совместном кредитном счете с супругой у него находится 9,1 миллиона форинтов (около 25 тысяч евро) и нет сведений о других активах и недвижимости. С мая Орбан продолжает исполнять обязанности председателя партии "Фидес" без вознаграждения.
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Мадьяр указал в декларации активы на 70 тысяч евро в инвестиционных фондах, 55 тысяч евро на банковском счете, примерно столько же в ценных бумагах, на счетах и наличными в форинтах, итого почти 250 тысяч евро.
Мадьяр также указал, что владеет домом на 216 квадратных метров и квартирой на 49 квадратных метров в Будапеште, участком на Балатоне, гаражом, автомобилем Volvo XC60, пианино Yamaha и картинами.