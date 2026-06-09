Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт заявила, что политика канцлера Германии Фридриха Мерца выставляет ФРГ на посмешище всему миру.
- Вагенкнехт отметила, что Мерц оттесняет Германию на обочину мировой арены и назвала неудивительной неудачу ФРГ в борьбе за место непостоянного члена Совета Безопасности ООН.
БЕРЛИН, 9 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц своей политикой, в том числе требованиями к другим странам направить помощь Украине, выставляет ФРГ на посмешище всему миру, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.
Ранее в ходе совместной пресс-конференции с Мерцем венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что Будапешт при новом правительстве по-прежнему не будет отправлять оружие и военных на Украину. Заявлению Мадьяра предшествовал призыв Мерца к Венгрии "снова встать на сторону Европы".
"Мерц делает Германию посмешищем всего мира! Последний пример: недвусмысленный отказ нового премьер-министра Венгрии от требования нашего самопровозглашенного "канцлера по иностранным делам" о том, что Венгрия должна принять участие в продолжении бессмысленной войны на Украине", - написала Вагенкнехт на своей странице в социальной сети Х.
Глава ССВ отметила, что своей "причудливой смесью двойных стандартов, нравоучений и новой мании величия" Мерц все больше оттесняет Германию на обочину мировой арены. В этом ключе Вагенкнехт назвала неудивительной неудачу ФРГ в борьбе за место непостоянного члена Совета Безопасности ООН.
Исследование социологического института INSA для газеты Bild ранее показало, что рейтинг недовольства Мерцем среди населения ФРГ установил новый исторический антирекорд. Согласно результатам исследования, работой действующего канцлера удовлетворены только 15% участников опроса.