Мерц выставляет Германию на посмешище всему миру, заявила Вагенкнехт

БЕРЛИН, 9 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц своей политикой, в том числе требованиями к другим странам направить помощь Украине, выставляет ФРГ на посмешище всему миру, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.