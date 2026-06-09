В Германии выступили со срочным призывом после ударов ВСУ по России

Она добавила, что Киев в настоящее время все чаще нацеливается на объекты в глубине России, что было бы невозможно без финансовой и технологической поддержки со стороны Берлина, а это увеличивает риск получить жесткий ответ Москвы.



Украинские боевики практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. ВС России в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.