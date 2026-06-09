Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сара Вагенкнехт, лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость", призвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца прекратить помощь Киеву после ударов ВСУ по России.
- Она считает, что Германия стала главным финансистом конфликта и что поддержка Киева увеличивает риск жесткого ответа Москвы.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен перестать помогать Киеву после ударов ВСУ по России, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в соцсети X.
"Мерц превратил Германию в главного финансиста войны на Украине, пожертвовав миллиарды коррумпированному режиму Зеленского. Это не только вопиющее присвоение денег налогоплательщиков, но и совершенно опасное дело!" — говорится в публикации.
"Мерц превратил Германию в главного финансиста войны на Украине, пожертвовав миллиарды коррумпированному режиму Зеленского. Это не только вопиющее присвоение денег налогоплательщиков, но и совершенно опасное дело!" — говорится в публикации.
Она добавила, что Киев в настоящее время все чаще нацеливается на объекты в глубине России, что было бы невозможно без финансовой и технологической поддержки со стороны Берлина, а это увеличивает риск получить жесткий ответ Москвы.
Украинские боевики практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. ВС России в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Украинские боевики практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. ВС России в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.