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В Германии выступили со срочным призывом после ударов ВСУ по России - РИА Новости, 09.06.2026
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09:31 09.06.2026 (обновлено: 10:31 09.06.2026)
В Германии выступили со срочным призывом после ударов ВСУ по России

Вагенкнехт призвала Мерца перестать помогать Украине после ударов ВСУ по России

© Фото : Леонид Пасечник/TelegramОбломки беспилотника
Обломки беспилотника - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : Леонид Пасечник/Telegram
Обломки беспилотника. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сара Вагенкнехт, лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость", призвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца прекратить помощь Киеву после ударов ВСУ по России.
  • Она считает, что Германия стала главным финансистом конфликта и что поддержка Киева увеличивает риск жесткого ответа Москвы.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен перестать помогать Киеву после ударов ВСУ по России, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в соцсети X.

"Мерц превратил Германию в главного финансиста войны на Украине, пожертвовав миллиарды коррумпированному режиму Зеленского. Это не только вопиющее присвоение денег налогоплательщиков, но и совершенно опасное дело!" — говорится в публикации.
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10:28
Она добавила, что Киев в настоящее время все чаще нацеливается на объекты в глубине России, что было бы невозможно без финансовой и технологической поддержки со стороны Берлина, а это увеличивает риск получить жесткий ответ Москвы.

Украинские боевики практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. ВС России в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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