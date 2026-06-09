В ТиНАО провели реконструкцию водозаборного узла "Киевский"

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели реконструкцию водозаборного узла "Киевский" в ТиНАО в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"После присоединения к столице новых территорий организовали комплексную инвентаризацию и обследование систем водоподготовки и водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о проведении реконструкции объектов. В этом году завершили обновление водозаборного узла "Киевский", расположенного в районе Бекасово, и обеспечили чистой питьевой водой порядка 14 тысяч жителей", - рассказал Бирюков.

Заммэра пояснил, что производительность водозаборного узла после реконструкции увеличилась на 40% и составляет теперь почти 2,9 тысячи кубометров в сутки.

"Установили на объекте новое оборудование и внедрили технологии для качественной очистки, которые подобрали исходя из показателей природной воды. Реконструкцию выполнили с применением техники и разработок отечественного производства", - добавил он.