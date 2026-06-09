Рейтинг@Mail.ru
В ТиНАО провели реконструкцию водозаборного узла "Киевский" - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:04 09.06.2026
В ТиНАО провели реконструкцию водозаборного узла "Киевский"

В ТиНАО реконструировали водозаборный узел "Киевский"

© Фото : Пресс-служба Комплекса городского хозяйства МосквыВодозаборный узел
Водозаборный узел - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
Водозаборный узел
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели реконструкцию водозаборного узла "Киевский" в ТиНАО в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"После присоединения к столице новых территорий организовали комплексную инвентаризацию и обследование систем водоподготовки и водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о проведении реконструкции объектов. В этом году завершили обновление водозаборного узла "Киевский", расположенного в районе Бекасово, и обеспечили чистой питьевой водой порядка 14 тысяч жителей", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что производительность водозаборного узла после реконструкции увеличилась на 40% и составляет теперь почти 2,9 тысячи кубометров в сутки.
"Установили на объекте новое оборудование и внедрили технологии для качественной очистки, которые подобрали исходя из показателей природной воды. Реконструкцию выполнили с применением техники и разработок отечественного производства", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что водозаборные узлы, расположенные на территории ТиНАО, переводятся на воду московского водопровода. Объем воды, поставляемый в эти округа со столичных станций водоподготовки, увеличился с 2012 года более чем в пять раз.
Сквер в Южном Медведково - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Вперед в лето. Где в Москве посмотреть на обновленные районные парки
Вчера, 10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниТиНАОМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала