Украинка пыталась нелегально ввезти в Польшу около тысячи пачек сигарет

Краткий пересказ от РИА ИИ Таможенники пресекли попытку контрабанды сигарет на польско-украинском пограничном переходе в Корчеве.

Более 900 пачек сигарет без польских акцизных знаков обнаружили в специально оборудованных тайниках в машине скорой помощи, которой управляла 39-летняя гражданка Украины.

ВАРШАВА, 9 июн - РИА Новости. Гражданка Украины пыталась нелегально ввезти в Польшу около тысячи пачек сигарет в карете скорой помощи, сообщает радиостанция Гражданка Украины пыталась нелегально ввезти в Польшу около тысячи пачек сигарет в карете скорой помощи, сообщает радиостанция RMF FM

"Подкарпатские таможенники пресекли попытку контрабанды сигарет на польско-украинском пограничном переходе в Корчеве. Нелегальный товар был обнаружен во время проверки машины скорой помощи, въезжающей в Польшу", - говорится в сообщении.

По данным радиостанции, на пограничный контроль прибыла 39-летняя гражданка Украины , которая являлась водителем кареты скорой помощи.

« "Женщина сообщила пограничникам, что везет пациентов на лечение в Германию. Однако таможенники заподозрили попытку контрабанды и направили машину на углубленную проверку", - говорится в сообщении.

Оказалось, что внутри автомобиля, в специально оборудованных тайниках, находятся сигареты без польских акцизных знаков.

"Чтобы добраться до спрятанного товара, офицерам пришлось разобрать часть оборудования скорой помощи. Всего в тайниках было найдено 910 пачек сигарет", - говорится в сообщении.