Украинка пыталась нелегально ввезти в Польшу около тысячи пачек сигарет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Таможенники пресекли попытку контрабанды сигарет на польско-украинском пограничном переходе в Корчеве.
- Более 900 пачек сигарет без польских акцизных знаков обнаружили в специально оборудованных тайниках в машине скорой помощи, которой управляла 39-летняя гражданка Украины.
ВАРШАВА, 9 июн - РИА Новости. Гражданка Украины пыталась нелегально ввезти в Польшу около тысячи пачек сигарет в карете скорой помощи, сообщает радиостанция RMF FM.
"Подкарпатские таможенники пресекли попытку контрабанды сигарет на польско-украинском пограничном переходе в Корчеве. Нелегальный товар был обнаружен во время проверки машины скорой помощи, въезжающей в Польшу", - говорится в сообщении.
По данным радиостанции, на пограничный контроль прибыла 39-летняя гражданка Украины, которая являлась водителем кареты скорой помощи.
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"Женщина сообщила пограничникам, что везет пациентов на лечение в Германию. Однако таможенники заподозрили попытку контрабанды и направили машину на углубленную проверку", - говорится в сообщении.
Оказалось, что внутри автомобиля, в специально оборудованных тайниках, находятся сигареты без польских акцизных знаков.
"Чтобы добраться до спрятанного товара, офицерам пришлось разобрать часть оборудования скорой помощи. Всего в тайниках было найдено 910 пачек сигарет", - говорится в сообщении.
В связи с попыткой контрабанды в отношении управляющей автомобилем украинки возбуждено уголовное дело. Для обеспечения возможного наказания у нее было изъято 23 тысячи злотых (около 6,3 тысячи долларов).
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