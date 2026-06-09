Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский аналитик Патрик Хеннингсен заявил, что Украина превратилась в опустошенное государство.
- Воинственная политика европейских лидеров в отношении России идет вразрез с желаниями их собственного населения, подчеркнул эксперт.
- По словам Хеннингсена, агрессивный курс сторонников режима Владимира Зеленского спровоцирует кризис в ЕС и может привести к свержению множества режимов в Европе.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Украина превратилась в полностью опустошенное государство, а воинственная политика европейских лидеров в отношении России идет вразрез с желаниями их собственного населения, заявил американский внешнеполитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала Deep Dive.
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"Украина стала лишь пустой оболочкой, с этой точки зрения она уже труп страны. Поэтому у Европы, вероятно, есть ограниченное время, чтобы продать происходящее населению как реальную угрозу. Но люди и руководство в Европе имеют совершенно разные позиции. Руководство настроено очень воинственно, очень агрессивно, очень провоенно, а население совершенно не заинтересовано в войне с кем-либо, а тем более с Россией", — подчеркнул эксперт.
По его словам, агрессивный курс сторонников режима Владимира Зеленского и попытки искусственно форсировать конфликт с Москвой неизбежно спровоцируют мощнейший внутренний кризис в самом ЕС.
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"Назревает масштабное политическое движение, которое приведет к свержению множества режимов в Европе. Потому что НАТО именно это и была призвана предотвращать с конца Второй мировой войны. Поэтому парадоксально, что НАТО превращается в такую подстрекательскую организацию, которая пытается поскорее приблизить войну, вместо того чтобы стабилизировать ситуацию и предотвратить ее", — подытожил Хеннингсен.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что решение стран ЕС о дальнейшем финансировании режима Владимира Зеленского затягивает конфликт и подтверждает, что Европе не нужен мир на Украине.
Владимир Путин неоднократно отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Глава государства также подчеркивал, что Москва в состоянии ответить на любые существующие и возникающие угрозы национальной безопасности.