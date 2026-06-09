Серена Уильямс выиграла первый матч после возобновления карьеры

Краткий пересказ от РИА ИИ Серена Уильямс в паре с Викторией Мбоко выиграла свой первый матч после возвращения, победив Николь Меличар-Мартинес и Эрин Рутлифф в первом круге травяного турнира WTA 500 в Лондоне.

Уильямс не объявляла о завершении карьеры, но была выведена из пула допинг-тестирования и не выступала с Открытого чемпионата США 2022 года.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Экс-первая ракетка мира и 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема теннисистка Серена Уильямс в паре с канадкой Викторией Мбоко выиграла свой первый матч после возвращения.

44-летняя Уильямс и 19-летняя Мбоко со счетом 7:6 (7:2), 6:2 победили посеянных под третьим номером американку Николь Меличар-Мартинес и новозеландку Эрин Рутлифф в первом круге травяного турнира категории WTA 500 в Лондоне . Теннисистки провели на корте 1 час 30 минут.

Уильямс не объявляла о завершении карьеры, но была выведена из пула допинг-тестирования, в который вернулась в декабре 2025 года. Тогда же спортсменка сообщила, что не планирует возвращение в тур. Американка не выходила на корт с Открытого чемпионата США 2022 года.