Серена Уильямс выиграла первый матч после возобновления карьеры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Серена Уильямс в паре с Викторией Мбоко выиграла свой первый матч после возвращения, победив Николь Меличар-Мартинес и Эрин Рутлифф в первом круге травяного турнира WTA 500 в Лондоне.
- Уильямс не объявляла о завершении карьеры, но была выведена из пула допинг-тестирования и не выступала с Открытого чемпионата США 2022 года.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Экс-первая ракетка мира и 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема теннисистка Серена Уильямс в паре с канадкой Викторией Мбоко выиграла свой первый матч после возвращения.
Уильямс не объявляла о завершении карьеры, но была выведена из пула допинг-тестирования, в который вернулась в декабре 2025 года. Тогда же спортсменка сообщила, что не планирует возвращение в тур. Американка не выходила на корт с Открытого чемпионата США 2022 года.
Уильямс является обладательницей тройного карьерного Большого шлема в одиночном разряде, на счету американки одна золотая медаль Олимпийских игр в одиночном разряде и три - в парном. Помимо 23 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, Уильямс-младшая выиграла 14 "Шлемов" в паре со старшей сестрой Винус Уильямс и два - в миксте.