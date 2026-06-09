Рейтинг@Mail.ru
Серена Уильямс выиграла первый матч после возобновления карьеры - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
21:25 09.06.2026
Серена Уильямс выиграла первый матч после возобновления карьеры

Серена Уильямс выиграла свой первый матч после возобновления карьеры

© Фото : AP Picture/Alberto PezzaliСерена Уильямс
Серена Уильямс - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : AP Picture/Alberto Pezzali
Серена Уильямс. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Серена Уильямс в паре с Викторией Мбоко выиграла свой первый матч после возвращения, победив Николь Меличар-Мартинес и Эрин Рутлифф в первом круге травяного турнира WTA 500 в Лондоне.
  • Уильямс не объявляла о завершении карьеры, но была выведена из пула допинг-тестирования и не выступала с Открытого чемпионата США 2022 года.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Экс-первая ракетка мира и 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема теннисистка Серена Уильямс в паре с канадкой Викторией Мбоко выиграла свой первый матч после возвращения.
44-летняя Уильямс и 19-летняя Мбоко со счетом 7:6 (7:2), 6:2 победили посеянных под третьим номером американку Николь Меличар-Мартинес и новозеландку Эрин Рутлифф в первом круге травяного турнира категории WTA 500 в Лондоне. Теннисистки провели на корте 1 час 30 минут.
Уильямс не объявляла о завершении карьеры, но была выведена из пула допинг-тестирования, в который вернулась в декабре 2025 года. Тогда же спортсменка сообщила, что не планирует возвращение в тур. Американка не выходила на корт с Открытого чемпионата США 2022 года.
Уильямс является обладательницей тройного карьерного Большого шлема в одиночном разряде, на счету американки одна золотая медаль Олимпийских игр в одиночном разряде и три - в парном. Помимо 23 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, Уильямс-младшая выиграла 14 "Шлемов" в паре со старшей сестрой Винус Уильямс и два - в миксте.
Российская теннисистка Анна Блинкова - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Блинкова проиграла Радукану в первом круге турнира в Лондоне
Вчера, 15:51
 
ТеннисСпортЖенская теннисная ассоциация (WTA)Серена Уильямс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Тринидад и Тобаго
    3
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    Локомотив-Кубань
    Зенит
    91
    85
  • Футбол
    Завершен
    Белоруссия
    Буркина-Фасо
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    ДР Конго
    Чили
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Армения
    Молдавия
    1
    1
  • Теннис
    Завершен
    Э. Радукану
    А. Блинкова
    66
    03
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала