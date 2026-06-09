Программу самообложения граждан в Удмуртии дополнят проектами по патриотике

УФА, 9 июн – РИА Новости. Программу самообложения граждан, когда жители вовлекаются в управление бюджетом территории, дополнят в Удмуртии проектами по патриотике, чтобы направлять больше средств на поддержку ветеранов и сохранение памяти об участниках специальной военной операции, сообщили в пресс-службе главы региона.

С предложением дополнить программу самообложения граждан проектами патриотики к заместителю председателя госсовета Удмуртии Ивану Черезову и министру финансов региона Вере Сухих обратился заместитель главы администрации Селтинского района, ветеран СВО Сергей Федотов, уточнили в пресс-службе.

"Соответствующие изменения в проект постановления правительства Удмуртии позволят региону направлять больше бюджетных средств на инициативы, связанные с поддержкой ветеранов и сохранением исторической памяти об участниках специальной военной операции", - приводятся слова Федотова.

Он подчеркнул, что инициатива является коллективной и родилась у ветеранов, которые обучаются по программе подготовки управленческих кадров "СВОй резерв18":

"Мы часто проводим уроки мужества в школах, рассказываем о своем боевом опыте, и хотелось бы еще показывать на наглядных материалах, чтобы донести до ребят больше. Начали обсуждать тему, изучали нормативно-правовую базу. Решили, что можно добавить в программу самообложения отдельную категорию по военно-патриотическому воспитанию", - сказал Федотов.

Он отметил, что многие жители не остаются в стороне и уже работают в этом направлении: организуют проекты по увековечению, устанавливают парты Героев, проводят мероприятия, а благодаря механизму самообложения удастся получить поддержку республики, соответственно будет легче реализовывать инициативы в муниципалитетах.

Иван Черезов поблагодарил ветеранов спецоперации за включенность в жизнь региона и поддержал инициативу.

"Благодаря программе "СВОй резерв18" вернувшиеся участники СВО приобретают новые знания и умения, которые уже применяют на практике на благо республики. Вот один из примеров – расширение программы самообложения, которая охватит больший спектр направлений. Сегодня у нас уже большое внимание уделяется патриотическому воспитанию на всех ступенях образования. При поддержке региона и благодаря активному участию и вовлечению жителей в процесс удастся достигнуть лучших результатов", - сказал он.

Министр финансов Удмуртии Вера Сухих напомнила, что механизм самообложения граждан реализуется в республике с 2018 года, сообщает пресс-служба.

"Это вовлечение граждан в местное самоуправление и управление бюджетом территории, а также финансирование мероприятий путем объединения средств граждан и регионального бюджета. В настоящий момент на каждый рубль, собранный гражданами, предоставляется 3 рубля из бюджета Удмуртской Республики", - сказала она.

Вера Сухих сообщила, что с 2024 года ежегодно в минфин региона поступает более 1 тысячи заявок. С каждым годом увеличивается размер средств, предусмотренных в бюджете Удмуртии на реализацию мероприятий. В 2026 году было выделено 810 миллионов рублей.

Также она добавила, что все изменения в постановление правительства республики будут внесены в ближайшее время.