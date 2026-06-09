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В Херсонской области два человека погибли из-за ударов ВСУ за сутки - РИА Новости, 09.06.2026
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10:52 09.06.2026 (обновлено: 10:56 09.06.2026)
В Херсонской области два человека погибли из-за ударов ВСУ за сутки

Сальдо: в Херсонской области за сутки погибли два человека из-за ударов ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два мирных жителя погибли, четверо ранены в результате ударов ВСУ в Херсонской области за сутки.
  • В Скадовске удар БПЛА по легковому автомобилю унес жизнь мужчины 1988 года рождения, а в Великой Кардашинке при детонации мины погиб мужчина 1981 года рождения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, четверо ранены в результате ударов ВСУ в Херсонской области за сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«
"В минувшие сутки украинские террористы убили двух мирных жителей Херсонской области, четыре человека получили ранения", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, в Скадовске удар БПЛА по легковому автомобилю унес жизнь мужчины 1988 года рождения, а в Великой Кардашинке при детонации мины погиб мужчина 1981 года рождения.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияВладимир Сальдо
 
 
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