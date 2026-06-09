В Херсонской области два человека погибли из-за ударов ВСУ за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, четверо ранены в результате ударов ВСУ в Херсонской области за сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, в Скадовске удар БПЛА по легковому автомобилю унес жизнь мужчины 1988 года рождения, а в Великой Кардашинке при детонации мины погиб мужчина 1981 года рождения.