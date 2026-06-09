Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали двух фигурантов дела об убийстве на Строгинском бульваре - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:06 09.06.2026 (обновлено: 15:10 09.06.2026)
В Москве задержали двух фигурантов дела об убийстве на Строгинском бульваре

СК: задержаны еще 2 фигуранта дела об убийстве женщины на Строгинском бульваре

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Задержаны еще два фигуранта дела об убийстве женщины и разбойном нападении на Строгинском бульваре в Москве.
  • Правоохранителям удалось раскрыть преступную схему реализации похищенного имущества, разработанную одним из кураторов курьеров.
  • По данным следствия, 13 марта мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили несовершеннолетнюю дочь хозяйки квартиры впустить мужчину, который затем совершил нападение.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Задержаны еще два фигуранта дела об убийстве женщины и разбойном нападении на Строгинском бульваре в Москве, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Задержаны еще два фигуранта уголовного дела об убийстве и разбойном нападении на Строгинском бульваре Москвы", - сказала она.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве беременной знакомой
6 июня, 15:45
Отмечается, что правоохранителям удалось "раскрыть преступную схему реализации похищенного имущества, разработанную одним из кураторов курьеров". Подчеркивается, что фигурант систематически вовлекал курьеров в преступную деятельность и координировал их действия.
«
"В настоящее время задержаны куратор и ещё один курьер. С ними проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также иных причастных к нему лиц", - рассказала Петренко.
По данным следствия, 13 марта мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили несовершеннолетнюю дочь хозяйки квартиры на Строгинском бульваре впустить мужчину. Находясь внутри, 20-летний футболист клуба "Урал-2" Даниил Секач нанес женщине множественные удары и не менее двух ножевых ранений, от которых она скончалась на месте, после чего похитил денежные средства и ювелирные изделия.
Секача отправили в СИЗО. Позже были задержаны два курьера и один из кураторов, двое из них помещены под стражу, третий - под домашний арест.
Мужчина, обвиняемый в покушении на убийство сотрудницы МФЦ, в здании суда в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
В Москве арестовали обвиняемого в покушении на убийство сотрудницы МФЦ
5 июня, 19:19
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала