В Москве задержали двух фигурантов дела об убийстве на Строгинском бульваре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Задержаны еще два фигуранта дела об убийстве женщины и разбойном нападении на Строгинском бульваре в Москве.
- Правоохранителям удалось раскрыть преступную схему реализации похищенного имущества, разработанную одним из кураторов курьеров.
- По данным следствия, 13 марта мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили несовершеннолетнюю дочь хозяйки квартиры впустить мужчину, который затем совершил нападение.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Задержаны еще два фигуранта дела об убийстве женщины и разбойном нападении на Строгинском бульваре в Москве, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Задержаны еще два фигуранта уголовного дела об убийстве и разбойном нападении на Строгинском бульваре Москвы", - сказала она.
Отмечается, что правоохранителям удалось "раскрыть преступную схему реализации похищенного имущества, разработанную одним из кураторов курьеров". Подчеркивается, что фигурант систематически вовлекал курьеров в преступную деятельность и координировал их действия.
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"В настоящее время задержаны куратор и ещё один курьер. С ними проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также иных причастных к нему лиц", - рассказала Петренко.
По данным следствия, 13 марта мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили несовершеннолетнюю дочь хозяйки квартиры на Строгинском бульваре впустить мужчину. Находясь внутри, 20-летний футболист клуба "Урал-2" Даниил Секач нанес женщине множественные удары и не менее двух ножевых ранений, от которых она скончалась на месте, после чего похитил денежные средства и ювелирные изделия.
Секача отправили в СИЗО. Позже были задержаны два курьера и один из кураторов, двое из них помещены под стражу, третий - под домашний арест.