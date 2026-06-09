В Москве задержали двух фигурантов дела об убийстве на Строгинском бульваре

Краткий пересказ от РИА ИИ Задержаны еще два фигуранта дела об убийстве женщины и разбойном нападении на Строгинском бульваре в Москве.

Правоохранителям удалось раскрыть преступную схему реализации похищенного имущества, разработанную одним из кураторов курьеров.

По данным следствия, 13 марта мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили несовершеннолетнюю дочь хозяйки квартиры впустить мужчину, который затем совершил нападение.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Задержаны еще два фигуранта дела об убийстве женщины и разбойном нападении на Строгинском бульваре в Москве, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Задержаны еще два фигуранта уголовного дела об убийстве и разбойном нападении на Строгинском бульваре Москвы", - сказала она.

Отмечается, что правоохранителям удалось "раскрыть преступную схему реализации похищенного имущества, разработанную одним из кураторов курьеров". Подчеркивается, что фигурант систематически вовлекал курьеров в преступную деятельность и координировал их действия.

« "В настоящее время задержаны куратор и ещё один курьер. С ними проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также иных причастных к нему лиц", - рассказала Петренко.

По данным следствия, 13 марта мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили несовершеннолетнюю дочь хозяйки квартиры на Строгинском бульваре впустить мужчину. Находясь внутри, 20-летний футболист клуба "Урал-2" Даниил Секач нанес женщине множественные удары и не менее двух ножевых ранений, от которых она скончалась на месте, после чего похитил денежные средства и ювелирные изделия.