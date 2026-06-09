Конгресс FIL перенес решение по допуску российских саночников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) не принял решения по вопросу допуска российских спортсменов до соревнований в предстоящем сезоне.
- Конгресс FIL проходил в немецком Берхтесгадене с 8 по 9 июня.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) не принял никакого решения по вопросу допуска российских спортсменов до соревнований в предстоящем сезоне, заявил РИА Новости советник президента Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин.
Конгресс FIL проходил в немецком Берхтесгадене с 8 по 9 июня.
"Никаких решений по России на конгрессе Международной федерации санного спорта не приняли", - сказал Тюрин.
Российские спортсмены с 2022 года не допускаются до международных соревнований FIL. До отбора на Олимпиаду 2026 года были допущены шесть российских саночников. Дарья Олесик и Павел Репилов выступили на Играх.