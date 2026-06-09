Рейтинг@Mail.ru
Конгресс FIL перенес решение по допуску российских саночников - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:21 09.06.2026 (обновлено: 23:13 09.06.2026)
Конгресс FIL перенес решение по допуску российских саночников

Тюрин: конгресс FIL не принял решения по поводу допуска российских саночников

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСанный спорт
Санный спорт - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Санный спорт. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) не принял решения по вопросу допуска российских спортсменов до соревнований в предстоящем сезоне.
  • Конгресс FIL проходил в немецком Берхтесгадене с 8 по 9 июня.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) не принял никакого решения по вопросу допуска российских спортсменов до соревнований в предстоящем сезоне, заявил РИА Новости советник президента Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин.
Конгресс FIL проходил в немецком Берхтесгадене с 8 по 9 июня.
"Никаких решений по России на конгрессе Международной федерации санного спорта не приняли", - сказал Тюрин.
Российские спортсмены с 2022 года не допускаются до международных соревнований FIL. До отбора на Олимпиаду 2026 года были допущены шесть российских саночников. Дарья Олесик и Павел Репилов выступили на Играх.
Илья Авербух - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Авербух надеется, что ISU допустит россиян до международных соревнований
6 июня, 21:41
 
СпортСанный спортРоссияПавел РепиловМеждународная федерация санного спорта (FIL)Федерация санного спорта России (ФССР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Тринидад и Тобаго
    3
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    Локомотив-Кубань
    Зенит
    91
    85
  • Футбол
    Завершен
    Белоруссия
    Буркина-Фасо
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    ДР Конго
    Чили
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Армения
    Молдавия
    1
    1
  • Теннис
    Завершен
    Э. Радукану
    А. Блинкова
    66
    03
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала