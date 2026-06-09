Дома культуры Подмосковья познакомят детей с творчеством писателей и поэтов

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В более чем 100 домах культуры Подмосковья проведут с 10 по 12 июня сетевую акцию "Сказочный хоровод" для детей, которые отдыхают в летних лагерях на базе учреждений культуры, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Основная задача мероприятий — познакомить ребят с творчеством русских писателей и поэтов.

В программу сетевой акции входит блок кинолектория и обсуждения экранизаций. Дома культуры подготовили разнообразную программу.

Например, в муниципальном округе Чехова ребята увидят в ДК "Ровесник" фильмы по произведениям русских классиков, в ДК "Меридиан" обсудят детскую литературу Павла Петровича Бажова, в ДК "Родник" вспомнят произведения Александра Сергеевича Пушкина, в ДК "Заря" — Агнию Барто. Дома культуры "Каскад" и "Современник" из Чехова и сельский дом культуры "Всеволодово" из Электростали подготовили программу по творчеству Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, посвященную 200-летию писателя.