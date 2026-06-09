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Дома культуры Подмосковья познакомят детей с творчеством писателей и поэтов - РИА Новости, 09.06.2026
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Новости Подмосковья
 
15:06 09.06.2026
Дома культуры Подмосковья познакомят детей с творчеством писателей и поэтов

Акцию "Сказочный хоровод" проведут в домах культуры Подмосковья с 10 по 12 июня

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкРебенок читает книгу в общественной библиотеке
Ребенок читает книгу в общественной библиотеке - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В более чем 100 домах культуры Подмосковья проведут с 10 по 12 июня сетевую акцию "Сказочный хоровод" для детей, которые отдыхают в летних лагерях на базе учреждений культуры, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Основная задача мероприятий — познакомить ребят с творчеством русских писателей и поэтов.
В программу сетевой акции входит блок кинолектория и обсуждения экранизаций. Дома культуры подготовили разнообразную программу.
Например, в муниципальном округе Чехова ребята увидят в ДК "Ровесник" фильмы по произведениям русских классиков, в ДК "Меридиан" обсудят детскую литературу Павла Петровича Бажова, в ДК "Родник" вспомнят произведения Александра Сергеевича Пушкина, в ДК "Заря" — Агнию Барто. Дома культуры "Каскад" и "Современник" из Чехова и сельский дом культуры "Всеволодово" из Электростали подготовили программу по творчеству Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, посвященную 200-летию писателя.
Кроме того, в летних лагерях проведут тематические викторины и творческие мастер-классы. В домах культуры имени Григория Конина в Егорьевске, "Металлург" в Королеве, и "Радуга" в Чехове дети смогут посоревноваться в знании сказочных литературных сюжетов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЭлектростальЧехов
 
 
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