Шанс выйти из тени жены: почему муж Трусовой ушел от Плющенко к Тутберидзе

Любовь привела его к Этери Тутберидзе в 25 лет! РИА Новости рассказывает о тихом уходе Макара Игнатова от Евгения Плющенко вслед за женой.

А что случилось?

Еще несколько лет назад союз Игнатова Тутберидзе было невозможно представить. Он совсем не ее формат - слишком высокий, взрослый, с устоявшейся техникой и определенными проблемами со здоровьем. Она - тренерский герой не его романа, потому что всегда будет требовать больше, чем он способен выдержать. Макар с более-менее осмысленного возраста работал только с тренерами-мужчинами. Сначала Олег Татауров в группе Алексея Мишина , потом много лет Евгений Рукавицын , после него - Плющенко . Все они были "батями" для фигуриста - могли одновременно дать морального леща и похлопать по спине так ободряюще, что сразу найдутся ответы на все вопросы. Могли понять и простить, встречая после неудачных прокатов у борта, или даже банально пожалеть.

Все его тренеры делали скидку на индивидуальные особенности Игнатова - серьезные проблемы с коленями в юности, провалы в функциональной подготовке и главную ахиллесову пяту - выносливость. Макар об этой проблеме сам всегда говорил открыто: "Проблема давняя и мне хорошо известна. Конечно, работал над "физикой", но, видимо, какие-то особенности организма сказываются", - заявил он РИА Новости в 2024 году.

Евгения Семененко. Возможно, "бати" с их безусловной любовью и пониманием все это время не позволяли Игнатову выйти на принципиально другой уровень результатов, потому что щадили его. С другой стороны, этой бережливостью они продлили его карьеру до 26 лет - именно столько будет Макару на момент начала нового сезона. С Рукавицыным он стал серебряным призером чемпионата России, но не смог поехать на главные старты. Чемпионат Европы отменили из-за коронавируса, а на чемпионат мира по двум квотам от России отправили Михаила Коляду

Под руководством Плющенко Игнатов пробовал исполнять четыре четверных прыжка в произвольной программе, впервые в карьере сделал на соревнованиях четверной флип, но в медальные результаты это не конвертировалось. К тому же именно в группе Плющенко Макар окончательно медийно сформировался как муж Александры Трусовой.

Как выйти из тени жены?

Поэтому Тутберидзе кажется единственно возможным способом перезапустить его карьеру. С другой стороны, оба должны отдавать себе отчет в возможностях и последствиях, а они непредсказуемы. Вряд ли Этери Георгиевна позволит одному человеку в группе заниматься по индивидуальному облегченному графику, в то время как остальные будут упахиваться в зале и делать по 40 прогонов программ.

В то же время вряд ли Макара взяли в группу просто так, без четко проговоренных референсов по результатам. Программа-минимум должна быть войти в основу сборной. Программа-максимум - попасть на пьедестал чемпионата России. Это крайне непросто, учитывая высокий уровень конкуренции в нашем мужском одиночном катании и несколько устоявшееся мнение судей и специалистов ФФККР о потолке Игнатова.

Если рассуждать логически, Макар не дурак и не самоубийца, а Этери Георгиевне есть чем заняться и без него. Значит, переход случился не в отчаянии и без истерики. То есть у всех заинтересованных в переходе сторон есть какой-то план помимо облегчения жизни главной звезде группы, молодой маме Трусовой. Иначе проще было бы завершить карьеру и сидеть с сыном дома, пока жена занимается возвращением в спорт. Однако Игнатов по такому пути не пошел.

Оказавшись в новой суперконкурентной среде группы Тутберидзе, Игнатов может открыть в себе принципиально другие возможности как спортсмен. Он сейчас в том положении и возрасте, когда ему нечего терять - объективно большая часть карьеры уже позади. Он хорошо понимает все про себя и знает, чего может добиться при привычном приложении сил. Но вот сделать нечто экстраординарное ему никто прежде не предлагал, потому что его всегда рассматривали как набор слабостей и уязвимостей с четко просматриваемым потолком возможностей. Максимум, что предлагалось сделать Игнатову - прикрыть слабые места хорошей фактурой и не отрицать очевидное. Если все говорят, что он умирает на половине произвольной программы - значит, так есть и так будет всегда.

Тутберидзе вряд ли захочет маскировать недостатки своего нового ученика. Скорее всего, она попробует прокачать его со всех сторон - подсушить, оптимизировать контент, переодеть и перетряхнуть психологические установки. Ее учеников, помимо технической сложности и стремления бороться за место под солнцем, отличает искренняя вера в саму возможность этой борьбы. Как раз этой веры Игнатову прежде всегда не хватало.

Последние несколько лет его называли не иначе как секс-символом русского фигурного катания, а потом переквалифицировали в бойфренда и мужа Трусовой. Во всем этом, конечно, было мало личности Макара. Он как будто поселился в тени броского ярлыка, доставшегося от журналистов, и несгораемой славы любимой женщины. Так что переход к Тутберидзе, в каком бы возрасте он ни случился, - отличная возможность проявиться самому. Без величия жены, отцовского покровительства бывших наставников и шлейфа неплохого фигуриста с потолком возможностей.

Тем более что у Тутберидзе все-таки есть успешный опыт работы с взрослым одиночником, которого было проще списать, чем взять на поруки. В 2013 году к ней пришел 25-летний Сергей Воронов . На тот момент ему даже в федерации предлагали попрощаться со спортом, считая, что его время ушло. И если бы не сотрудничество с Тутберидзе, в карьере Воронова так и не случились бы медали чемпионата Европы, бронза Финала Гран-при и спортивное долгожительство.