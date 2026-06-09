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Названо блюдо русской кухни, покорившее турок в Стамбуле - РИА Новости, 09.06.2026
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06:24 09.06.2026
Названо блюдо русской кухни, покорившее турок в Стамбуле

Турецкие посетители кафе с русской кухней в Стамбуле предпочитают сырники

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСырники
Сырники - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Порядка 60% клиентов кафе с русской кухней в Стамбуле — турки.
  • В кафе Mama's Bakery и Bread House рассказали, что порядка трети турецких гостей часто заказывают сырники.
  • Среди турецких посетителей популярны сырники, медовик и пельмени.
СТАМБУЛ, 9 июн - РИА Новости. Турецкие посетители кафе с русской кухней в Стамбуле особо полюбили сырники, также они предпочитают медовик и пельмени, рассказали РИА Новости в заведениях.
"Порядка 60% наших клиентов - это турки. Наиболее популярны среди наших турецких гостей пельмени с говядиной и курицей, торт медовик, сырники. Порядка трети часто заказывают именно сырники, это их любимое блюдо", - рассказали в кафе Mama's Bakery, открывшемся более девяти лет назад.
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"У нас даже есть несколько постоянных клиентов-турок, которые к нам ходят именно за сырниками", - отметил собеседник агентства.
Порция сырников из трех штук в кафе сейчас стоит 420 лир (670 рублей).
"Турки у нас берут обычно хлеба, а также десерты - медовик, наполеон, сырники. Также среди них популярны сырки, орешки и вафли со сгущенкой", - рассказали в кафе и пекарне Bread House.
Порция сырников в кафе стоит 480 лир (760 рублей), а за 600 лир (950 рублей) можно приобрести шесть замороженных сырников.
В турецкой кухне отсутствует блюдо, похожее на сырники. Привычный россиянам творог также не продается в магазинах, а ближайший аналог - сыр "лор" - как правило более соленый, чем творог, и отличается структурой.
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