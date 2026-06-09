Названо блюдо русской кухни, покорившее турок в Стамбуле

Краткий пересказ от РИА ИИ Порядка 60% клиентов кафе с русской кухней в Стамбуле — турки.

В кафе Mama's Bakery и Bread House рассказали, что порядка трети турецких гостей часто заказывают сырники.

Среди турецких посетителей популярны сырники, медовик и пельмени.

СТАМБУЛ, 9 июн - РИА Новости. Турецкие посетители кафе с русской кухней в Стамбуле особо полюбили сырники, также они предпочитают медовик и пельмени, рассказали РИА Новости в заведениях.

"Порядка 60% наших клиентов - это турки. Наиболее популярны среди наших турецких гостей пельмени с говядиной и курицей, торт медовик, сырники. Порядка трети часто заказывают именно сырники, это их любимое блюдо", - рассказали в кафе Mama's Bakery, открывшемся более девяти лет назад.

"У нас даже есть несколько постоянных клиентов-турок, которые к нам ходят именно за сырниками", - отметил собеседник агентства.

Порция сырников из трех штук в кафе сейчас стоит 420 лир (670 рублей).

"Турки у нас берут обычно хлеба, а также десерты - медовик, наполеон, сырники. Также среди них популярны сырки, орешки и вафли со сгущенкой", - рассказали в кафе и пекарне Bread House.

Порция сырников в кафе стоит 480 лир (760 рублей), а за 600 лир (950 рублей) можно приобрести шесть замороженных сырников.