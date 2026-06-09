Саммит НАТО в Анкаре не скажется на отдыхе туристов, сообщил источник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Саммит НАТО в Анкаре пройдет 7–8 июля.
- Ограничительные меры, принимаемые в связи с саммитом, носят локальный характер и не затронут основные туристические направления.
- Аэропорты Антальи, Даламана, Бодрума и других курортных городов продолжат работу в обычном режиме.
АНКАРА, 9 июн - РИА Новости. Саммит НАТО в Анкаре не приведет к загруженности аэропортов и не скажется на отдыхе российских туристов, которые особенно активно приезжают в Турцию в июле, сообщил РИА Новости источник в правительстве республики.
"Ограничительные меры, принимаемые в связи с саммитом, носят локальный характер и не затронут основные туристические направления. Мы не ожидаем проблем с работой аэропортов или каких-либо негативных последствий для отдыха иностранных гостей, включая россиян", - сказал собеседник агентства.
По его словам, основные туристические потоки из России традиционно направляются на курорты Средиземноморского и Эгейского побережья, тогда как саммит пройдет в Анкаре, расположенной вдали от популярных туристических регионов. Источник отметил, что аэропорты Антальи, Даламана, Бодрума и других курортных городов продолжат работу в обычном режиме.
Собеседник агентства подчеркнул, что июль является одним из пиковых месяцев для турецкого туристического сектора с точки зрения числа прибывающих россиян. В этой связи, по его словам, власти уделяют особое внимание обеспечению бесперебойной работы транспортной и туристической инфраструктуры.
Источник также напомнил, что ограничения, вводимые в Анкаре на период проведения саммита НАТО, распространяются преимущественно на отдельные районы столицы и касаются вопросов безопасности и организации работы государственных учреждений. По его словам, они не окажут влияния на функционирование гостиниц, авиасообщение и оказание туристических услуг в основных курортных зонах страны.